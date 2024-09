cyber_Folks liczy, że jego nowy produkt _Now – innowacyjny kreator stron internetowych napędzany technologią sztucznej inteligencji – zgromadzi 500 klientów do końca br., poinformował prezes Jakub Dwernicki. Spółka zapowiedziała, że jeszcze we wrześniu wprowadzi go na rynek amerykański.

„Jak na nowy produkt, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych liczb, które widzimy. W tej chwili sprzedaż miesięczna sięga już około 50 klientów. Zamierzamy tę sprzedaż czy dzięki kampanii, czy dzięki jeszcze większej intensyfikacji działań i dzięki już trochę pojawiającemu się mechanizmowi member-get-member zwiększyć do około 150 nowych klientów miesięcznie, a docelowo posiadaniu około 500 klientów na koniec tego roku” – powiedział Dwernicki podczas webinaru na StockWatch.pl.

Podkreślił, że założenia spółki „są jeszcze bardziej ambitne” – zakłada, że ten produkt jest w stanie się sprzedawać na poziomie kilkuset klientów miesięcznie. Zwrócił uwagę, że rozpoczynająca się część roku jest dla spółki najlepsza, dlatego „śmiało” liczy na zwiększanie liczby nowych klientów.

W lipcu liczba klientów _Now zwiększyła się o 37 do 88, zaś w sierpniu – szacunkowo – o 49 do 137, podała spółka w prezentacji podczas webinaru.

„Jeżeli chodzi o nasze ambicje dotyczące produktu _Now, mamy dzisiaj tak dobry produkt, że chcemy go skalować na inne rynki, szczególnie na rynek amerykański. W tej chwili posiadamy już zespół fachowców, którzy są nam w stanie ten produkt skalować na rynki zagraniczne. Jesteśmy w trakcie uruchamiania całej całej naszej obecności na rynku amerykańskim, w tej chwili powstała już spółka cyberfolks działająca w Stanach Zjednoczonych, oczywiście cyberfolks jest jej 100-proc. akcjonariuszem. Mamy już stronę internetową, mamy system płatności, praktycznie całkowicie taki autonomiczny twór, który działa na rynku amerykańskim i jest gotowy. Jest w trakcie uruchamia i jeszcze w tym miesiącu planujemy debiut na rynku amerykańskim” – wskazał prezes.

W komunikacie poświęconym wynikom za II kw. br. spółka napisała odnośnie do _Now, że co miesiąc w kreatorze powstaje ok. 2 tys. nowych stron. Obecnie prowadzone są aktywne prace promujące to rozwiązanie w Polsce, a już niedługo premiera narzędzia planowana jest za granicą.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews