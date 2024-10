cyber_Folks zdecydował o utworzeniu całościowego odpisu wartości firmy ujętej na nabyciu Blugento, co zmniejszy zysk operacyjny grupy za III kwartał 2024 r. o 3,9 mln zł oraz zysk netto przypadający jednostce dominującej o 1,8 mln zł, podała spółka. Decyzja o zaniechaniu rozwoju Blugento spowodowana jest dynamicznym rozwojem własnej platformy _Stores, podkreślono.

„Jak wielokrotnie powtarzaliśmy – koncentrujemy się na rozwoju autorskich narzędzi, które pomagają funkcjonować naszym klientom w Internecie. Obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się produktem w obszarze e-commerce jest _Stores. Na koniec września br. skorzystało z niego 1 403 płacących klientów, a w samym wrześniu pozyskaliśmy 174 nowych płacących użytkowników. Tym samym nie widzimy potrzeby równoległego rozwoju Platformy Blugento, opartej na oprogramowaniu Magento. Rumuńska spółka Blugento, nadal będzie funkcjonować na rynku i generować przychody, niemniej wobec zaprzestania rozwoju technologii właściwa jest aktualizacja jej wartości” – powiedział wiceprezes Robert Stasik, cytowany w komunikacie.

„cyber_Folks to już teraz silny i aktywny gracz na polskim rynku e-commerce. Obecnie pracujemy nad najnowszą wersją platformy _Stores 2.0. Do końca 2025 roku chcemy dysponować najbardziej zaawansowaną technologicznie platformą e-commerce w regionie, która może obsłużyć ponad 90% istniejących biznesów e-commerce” – powiedział prezes Jakub Dwernicki.

Platforma Blugento była rozwijana przez rumuńską spółkę o tej samej nazwie, w którą cyber_Folks zainwestował w 2019 r. Obecnie Grupa cyber_Folks posiada 45,84% udziału w kapitale zakładowym spółki Blugento.

To kolejne działanie związane z optymalizacją struktury Grupy i realizacją przyjętej strategii rozwoju, która koncentruje się na produktach dedykowanych do szerokiego grona klientów SME, bez względu na sektor ich działalności. W lipcu br. cyber_Folks sprzedał wszystkie posiadające akcje (33,34 proc.) w spółce Profitroom. Kwota transakcji wyniosła 97,5 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatku od zysku, wpływ środków pieniężnych netto wyniósł ok. 82 mln zł. Transakcja ta zwiększy zysk netto Grupy za trzeci kwartał o ok. 46 mln zł, przypomniano.

„Od kilku miesięcy upraszczamy strukturę Grupy, co ma znaczne efekty dla naszego biznesu. Sprzedaż Profitroom pozwoliła na wygenerowanie 3-krotnego zwrotu kapitału, który zainwestowaliśmy w 2020 roku. Konsekwentnie koncentrujemy się na produktach własnych: _Stores i _Now to nasze technologiczne koła napędowe, które pozwalają nam odważnie spoglądać w przyszłość i celować w pozycję lidera w sektorze e-commerce. Zarówno zrealizowana transakcja sprzedaży Profitroom, jak i odpis Blugento zostaną rozliczone w trzecim kwartale. Nasze możliwości inwestycyjne i spadek zadłużenia pozwalają patrzeć optymistycznie na wyniki w kolejnych kwartałach. Nadrzędnym celem Grupy jest stały rozwój ekosystemu usług, które pozwolą klientom zaoszczędzić cenny czas na drodze do tworzenia i rozwoju własnego biznesu w Internecie. Najnowszy autorski produkt _Now, innowacyjny kreator stron internetowych napędzany technologią sztucznej inteligencji, zyskuje nowe, coraz liczniejsze grupy odbiorców. Co miesiąc w kreatorze powstaje ok. 2 tys. nowych stron. Obecnie prowadzone są aktywne prace promujące to rozwiązanie w Polsce” – dodał Stasik.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews