Dekpol Budownictwo wchodzi w bieżący rok z bardzo dobrym portfelem zamówień, poinformowała ISBnews wiceprezes, CFO Dekpol Katarzyna Szymczak-Dampc. Grupa rozważa większe inwestycje, rzędu 100 mln zł, w segmencie prefabrykacji, ale pod warunkiem otrzymania finansowania w ramach KPO i utrzymania dobrych perspektyw w budowlance. Grupa pracuje nad poprawą sytuacji Dekpol Steel.

„Nie podajemy prognoz, ale patrząc na naszą historię i opublikowane cele operacyjne Dekpol Deweloper na 2024 rok – widać, że jesteśmy konsekwentni w działaniach. Planujemy utrzymanie długu netto na bezpiecznym i stabilnym poziomie, z perspektywą lekkiego wzrostu. Tegoroczny poziom CAPEX będzie uzależniony od otoczenia rynkowego – rozważamy większe inwestycje, rzędu 100 mln zł, w segmencie prefabrykacji, ale będziemy te projekty inwestycyjne uruchamiać jedynie w przypadku otrzymania finansowania w ramach KPO oraz pod warunkiem utrzymania dobrych perspektyw w budowlance” – powiedziała Szymczak-Dampc w rozmowie z ISBnews .

Planem Grupy Dekpol w segmencie deweloperskim jest osiągnięcie w 2024 roku przychodów na poziomie ok. 400 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż ok. 500 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej. Natomiast planowany cel na rok 2024 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 650 lokali, podała spółka.

Dekpol osiągnął przychody w wysokości ok. 1 560 mln zł i wypracował zysk netto w wysokości ok. 80 mln zł w 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Zysk EBITDA wyniósł ok. 130 mln zł.

Wiceprezes wskazała, że o sile grupy i o tym, że założenia są konsekwentnie realizowane, a koncepcja biznesowa jest słuszna, świadczą bardzo dobre (szacunkowe) wyniki 2023 roku i niski poziom długu netto do EBITDA (0,4x na koniec grudnia ub.r.).

„Analizując wstępne wyniki za rok 2023 na poziomie zysku netto, widzimy porównywalne wartości r/r, a gdyby odnieść to do znormalizowanych wyników, oczyszczonych o zdarzenia jednorazowe, byłby to wzrost o ponad 7 mln zł r/r, czyli mamy wypracowaną czystą bazę 80 mln zł wyniku. Pozycja gotówkowa i sposób finansowania działalności są utrzymywane na zadowalającym, bezpiecznym poziomie. Jak deklarowaliśmy wcześniej, komfortowym poziomem wskaźnika dług netto/EBITDA jest dla nas przedział między 2 a 3x, więc jesteśmy daleko od jakichkolwiek wyzwań w tym obszarze” – zaznaczyła wiceprezes.

Jednocześnie oceniła że portfel zamówień, z którym grupa wchodzi w 2024 rok, jest bardzo dobry.

„Koncentrujemy się na zdywersyfikowanej bazie klientów i projektów, ale także na standaryzacji procesów i dbałości o koszty. Cały czas pracujemy nad obszarami, które dają nam przewagę na rynku, i staramy się selektywnie podchodzić do realizowanych kontraktów. Nasza pozycja rynkowa i sytuacja finansowa pozwala nam na realizację najefektywniejszych dla nas projektów” – powiedziała wiceprezes.

Wskazała, że branża prefabrykacji jest mocno uzależniona od sytuacji na rynku budowlanym i mocno reaguje na koniunkturalne cykle.

„Na naszą korzyść działa szeroka i zdywersyfikowana oferta – mamy możliwość produkcji zarówno na potrzeby naszego segmentu budowlanego, jak też na rzecz zewnętrznych podmiotów. Mocny rynek generalnego wykonawstwa pozwala nam osiągać bardziej satysfakcjonujące marże z projektów zewnętrznych. Z kolei, gdy rynek jest bardziej wymagający i inwestycji jest mniej, nasze zakłady koncentrują się na wsparciu wewnętrznego klienta – Dekpol Budownictwo. Z myślą o zwiększeniu wolumenów produkcji został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków KPO, obecnie czekamy na rozstrzygnięcie” – wskazała Szymczak-Dampc.

Dodała ponadto, że grupa intensywnie działa, aby sytuacja operacyjna i finansowa Dekpol Steel się poprawiała.

„Do Grupy na stanowisko prezesa Dekpol Steel dołączył bardzo doświadczony menedżer Wojciech Baszkowski. Koncentrujemy się na odbudowywaniu bazy klientów i budowie zespołu handlowego. Otoczenie rynkowe Steela nadal jest wymagające, ale widzimy już pierwsze oznaki wychodzenia z wymagającego okresu. Myślę, że na koniec bieżącego roku będziemy mogli powiedzieć, że najtrudniejszy czas w tym segmencie jest już za nami” – podsumowała wiceprezes.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews