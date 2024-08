Stalprodukt miał 19,38 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2024 r. wobec średniej wyników za I poł. 2022 r. i 2023 r. wynoszącej 174,19 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych.

Stalprodukt publikuje wyniki, które wykazały istotne odchylenia (zmiana na poziomie +/- 25% od wartości bazowej) od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat.

„Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w I półroczu 2024 r. wyniosły 1 871 209 tys. zł (w porównaniu do kwoty 2 798 193 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2022 r. i 2023 r.).

2. Skonsolidowanego wyniku operacyjnego (straty operacyjnej), który w I półroczu 2024 r. wyniósł -30 079 tys. zł (w porównaniu do kwoty 240 262 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I półrocze 2022 r. i 2023 r.).

3. Skonsolidowanego wyniku (straty) netto, który w I półroczu 2024 r. wyniósł -19 381 tys. zł (w porównaniu do kwoty 174 189 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I półrocze 2022 r. i 2023 r.).

4. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w I półroczu 2024 r. wyniosły 456 062 tys. zł (w porównaniu do kwoty 861 136 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2022 r. i 2023 r.).

5. Przychodów Segmentu Profili, które w I półroczu 2024 r. wyniosły 266 095 tys. zł (w porównaniu do kwoty 482 435 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2022 r. i 2023 r.)” – czytamy w komunikacie.

„W stosunku do I półrocza 2023 r. nastąpiło pogorszenie sytuacji w Segmencie Blach Elektrotechnicznych, wynikające ze spadku cen i wolumenów sprzedaży blach przy jednoczesnej poprawie sytuacji w Segmencie Profili, skutkującej osiągnięciem minimalnej straty w tym Segmencie. W Segmencie Cynku w raportowanym okresie nastąpiła niewielka poprawa wyniku w odniesieniu do I półrocza 2023 r. Należy jednocześnie podkreślić, iż w stosunku do I kw. 2024 r., głównie dzięki poprawie warunków rynkowych w Segmencie Cynku, zauważalna jest tendencja poprawy wyników, czego efektem jest zmniejszenie skonsolidowanej straty operacyjnej i skonsolidowanej straty netto” – skomentowała spółka.

Skonsolidowany raport półroczny za I poł. 2024 roku zostanie opublikowany 20 września.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,6 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews