Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi IDR Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała spółka.

„Utrzymanie ratingu przez Fitch na poziomie BBB+ to potwierdzenie, że kierunek naszych działań jest właściwy, a realizujemy go w oparciu o solidne podstawy operacyjne i finansowe. Potwierdzenie wiarygodności kredytowej to również dobry prognostyk dla spółki w perspektywie kapitałochłonnych inwestycji niezbędnych w okresie transformacji energetycznej w kierunku nisko- i zero-emisyjnym, zgodnym z naszymi strategicznymi celami” – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Fitch podkreślił, że ocena ratingowa odzwierciedla profil biznesowy Grupy PGE, która jest największą zintegrowaną polską grupą energetyczną, opartą w dużym stopniu o stabilne przychody regulowane z dystrybucji energii elektrycznej oraz z rynku mocy. Pozytywnie na profil biznesowy Grupy PGE wpłynęło dodatkowo nabycie PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka Kolejowa) w kwietniu 2023 r. W ocenie Fitch realizowane inwestycje w nowe źródła wytwórcze oparte na paliwie gazowym (Gryfino 2050 i nowy blok w Elektrowni Rybnik) dzięki 17-letnim kontraktom rynku mocy również wpłyną na poprawę przyszłych wyników Grupy PGE. Poziom ratingu i jego perspektywa wspierane są także przez przewidywane utrzymanie ograniczonego poziomu zadłużenia w kolejnych latach mimo planowanych dużych nakładów inwestycyjnych.

Jako potencjalne ryzyko wymieniany jest profil wytwarzania energii elektrycznej grupy PGE, bazujący obecnie na elektrowniach węglowych, dla których agencja Fitch przewiduje znaczne pogorszenie rentowności w perspektywie średnioterminowej, wynika także z materiału.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews