Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) w najbliższych tygodniach pilotażowo wdroży model operacyjny oparty na business units, zapowiedział prezes Artur Olech.

„Wdrażamy model operacyjny oparty na business unit. Pierwsze unity wprowadzimy w najbliższym miesiącu. Taki model pozwoli lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie rynkowe” – powiedział Olech podczas konferencji prasowej.

„Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, czy to będą 2 czy 3 [business units uruchomione w najbliższym czasie]. Są obszary, które się do tego mocno przygotowują. To kwestia pogrupowania ludzi do pewnych obszarów. Chcemy do końca roku zakończyć proces pilotażu, jak to mogłoby wyglądać. Natomiast wdrożenie z pełnym raportowaniem to raczej kwestia pełnego roku” – dodał.

Prezes zapowiedział, że ten model będzie wdrażany ewolucyjnie, a jego celem jest skrócenie procedur i procesów, co ma zaowocować większa koncentrację na potrzebach klienta.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews