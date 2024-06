Grupa AB widzi czynniki popytowe na kolejne okresy szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa, na fali środków unijnych, zapotrzebowania na moce obliczeniowe, a także zakupów sprzęt AGD, poinformował wiceprezes Grzegorz Ochędzan.

„Nowa dyrektywa NIS2 powoduje, że oczekiwane są nowe inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Zakłada objęcie wymogiem związanym z cyberbezpieczeństwem więcej organizacji jak i również przedsiębiorstw prywatnych więc to z pewnością będzie się przekładać na dodatkowy popyt na te rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pragmatycznie patrząc, jeżeli obserwuje się wzrost ataków cybernetycznych, jak również sytuacja geopolityczna przekłada się na wzrost zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa i te wzrosty sprzedaży my również obserwujemy” – powiedział Ochędzan podczas wideokonferencji.

Kolejnym obszarem popytowym dla Grupy AB, na jaki wskazał jest transformacja cyfrowa i związane z nią programy unijne.

„KPO dla Polski przewiduje niemalże 13 mld euro dotacji. Jest również program UE Dictate 2030. Są to środki, które mają być przeznaczone na inwestycje m.in. w szkolnictwo, w administrację publiczną. Będą uwalniane i generować dobre perspektywy jeżeli chodzi o popyt na rozwiązania” – dodał CFO.

Ponadto wskazał również na wzrost zapotrzebowania na mocy obliczeniowe, jeżeli chodzi o urządzenia, mi.in. serwery, komputery, dodatkowo związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Zwrócił uwagę na nowe procesory NPU, które mają wspierać zwiększone potrzeby obliczeniowe w związku z rozpowszechnieniem AI.

„Ta klasa komputerów zgodnie z tutaj takimi predykcjami Canalis będzie w okresie do 2028 rozwijać się w tempie średniorocznym 44%. To jest kolejny element czynnik popytowy. Rozmawiając z naszymi vendorami dostajemy informację, że komputery z NPU zaraz będą wprowadzane do oferty więc można oczekiwać że jest to 'minirewolucja'” – powiedział Ochędzan.

Kolejnym, w jego ocenie, trendem jest nowy standard sieci bezprzewodowych WiFi 7.

„Oczekujemy również dodatkowego popytu, który przede wszystkim będzie pochodził właśnie z zamówień ze strony nowych posiadaczy mieszkania przy wyposażaniu sprzętem AGD. Oczekuje się, że kolejne kwartały mogą przynieść ożywienie, a nasza pełna oferta produktowa […] powinna zaspokoić potrzeby i dzięki sieci Kakto i partnerom niezależnym odnotujemy kolejne dynamiczne wzrosty” – stwierdził CFO.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W rozszerzonym roku obrotowym 2022/2023 (lipiec 2022 – wrzesień 2023) Grupa AB miała 19,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews