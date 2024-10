W zawiadomieniu jest mowa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zleceniu w latach 2021-2022 podmiotom zewnętrznym prac badawczo-rozwojowych, co do których spółka uzyskała informację o bezcelowości tych działań jeszcze w trakcie ich trwania i ponoszenia na nie wydatków. Zgodnie z zawiadomieniem, strata wyrządzona Grupie Azoty Kędzierzyn z powodu wskazanych działań jest bliska 10,7 mln zł. Co kluczowe, z uwagi na bezcelowość zrealizowanych projektów, żaden z nich nie został wykorzystany przez Grupę Azoty Kędzierzyn w jej działalności.

W zawiadomieniu wskazano, że spółka nie sprawowała nadzoru nad tymi pracami i wydatkami. Nie zostały również przeprowadzone właściwe analizy ekonomiczno-handlowe przed zleceniem projektów do realizacji. Nie wykazano celowości i potencjalnej zasadności tych wydatków, niezachowane zostały harmonogramy ich realizacji. W trakcie trwania projektów, nie monitorowano postępów prac, nie reagowano na nieprawidłowości oraz nie wyciągano z tego tytułu wniosków i konsekwencji.

Co ważne, w zawiadomieniu wskazano, że nie zadbano o możliwość wycofania się Grupy Azoty Kędzierzyn z przyjętych na siebie zobowiązań w przypadku braku ich efektywności, w sytuacji niegospodarnego wydatkowania środków lub stwierdzenia innych uchybień. Zaciągniecie zobowiązań w postaci zawarcia 37 umów nastąpiło bez uzależnienia zapłaty od wykazanych efektów.

W całej Grupie Kapitałowej trwają obecnie audyty w zakresie funkcjonowania spółek z Grupy w ostatnich latach. Audyty mają związek m.in. z rekordowymi poziomami strat, jakie Grupa odnotowywała od IV kwartału 2022 roku, brakiem realizacji efektywnych działań naprawczych, realizowanymi inwestycjami oraz zawieranymi umowami. W wyniku tych kontroli złożone zostały pierwsze zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące:

1. wyrządzenia Grupie Azoty S.A. szkody w wielkich rozmiarach polegającej na doprowadzeniu do powstania oraz działań i zaniechań dotyczących podejrzenia nieprawidłowości

i niezgodności z prawem funkcjonowania Polskiej Fundacji Narodowej (PFN), z wykorzystaniem wielomilionowych środków finansowych pochodzących od Spółki w kwocie 45,5 mln zł,

2. umów sponsoringowo-reklamowych w Grupie Azoty S.A. na kwotę ponad 7,5 mln zł

3. działania na szkodę spółki (Grupa Azoty Puławy) w zakresie umów sponsoringowo-reklamowych oraz umów darowizn, co miało doprowadzić do powstania szkody majątkowej w wysokości ponad 5,2 mln złotych,

4. wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Grupie Azoty S.A. w wysokości ponad 4 mln zł. Dotyczy to aneksowania z 7 byłymi Członkami Zarządu Grupy Azoty S.A. umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, które miało zagwarantować wskazanym Członkom Zarządu wypłatę odszkodowania już po zakończeniu pełnienia funkcji w Grupie przez okres 6 miesięcy, bez możliwości wypowiedzenia takiego zakazu przez Grupę Azoty,

5. wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Grupie Azoty S.A. w wysokości blisko 500 tys. zł. Dotyczy to umów o zakazie konkurencji dla kadry managerskiej (dyrektorzy),

6. umowy o zakazie konkurencji w Grupie Azoty Puławy,

7. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu Grupy Azoty PKCh polegającego na wyrządzeniu spółce znacznej szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień oraz przywłaszczenie powierzonego mienia i przeznaczenia go na prywatne cele, nie mające związku z prowadzoną przez spółkę działalnością, w wysokości w sumie nie mniejszej niż 283 tys. zł,

8. podejrzenie popełnienia przestępstwa (okoliczności rezygnacji z inwestycji w Senegalu). W zawiadomieniu wskazano na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na bezzasadnym i niecelowym przekazaniu w 2018 roku przez Grupę Azoty Police na rzecz spółki DGG Eco sp. z o.o. akcji imiennych w spółce African Investment Group SA o wartości 6,6 mln zł. W zamian Grupa Azoty Police nie otrzymała uzgodnionych w zawartym porozumieniu z DGG Eco sp. z o.o. środków finansowych w kwocie 180 mln zł, przez co – zgodnie z zawiadomieniem – wyrządzono Spółce szkodę w wysokości co najmniej 180 mln zł,

9. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Klubu Chemik Police. Według zgłoszenia, były Prezes, który odpowiadał za zarządzanie majątkiem Klubu, nadużył udzielonych mu uprawnień i nie dopełnił obowiązków, co wyrządziło znaczną szkodę majątkową, wynoszącą co najmniej 227 tys. zł.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Źródło: Spółka