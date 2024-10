Polenergia Sprzedaż – spółka z Grupy Polenergia – podpisała kontrakt ze Strabagiem na dostawę zielonej energii z odnawialnych źródeł, podała Polenergia.

Polenergia Sprzedaż dostarczy czystą energię z OZE do projektów budowlanych realizowanych przez Strabag w Polsce. Kontrakt z Polenergią obejmuje też doradztwo energetyczne oraz wsparcie w zakresie optymalizacji zużycia energii.

Dzięki podpisanej umowie, projekty budowlane Strabagu będą zasilane całkowicie czystą energią z farmy wiatrowej i farm fotowoltaicznych. Celem współpracy jest również wsparcie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Strabag przez Polenergię oraz redukcja emisji dwutlenku węgla w projektach budowlanych firmy, podkreślono.

„Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć Strabag w realizacji założeń związanych ze zrównoważonym rozwojem. Umowa Polenergii z tak renomowanym partnerem to najlepszy dowód na to, że branża budowlana podchodzi bardzo odpowiedzialnie do kwestii ochrony środowiska i naturalnych zasobów. Coraz większa liczba dużych przedsiębiorstw dostrzega szereg korzyści wynikających z zakupu energii pochodzącej z OZE. Energia z farm wiatrowych i fotowoltaicznych należących do Polenergii pozwala na realizację projektów budowlanych ze znacząco niższym śladem węglowym. Współpraca z największą polską prywatną grupą energetyczną oznacza także realne oszczędności, które rosną wraz z rosnącą efektywnością energetyczną całej firmy” – powiedział prezes Polenergii Sprzedaż Ireneusz Sawicki, cytowany w komunikacie.

Energia dla Strabagu będzie pochodzić z farmy wiatrowej Rajgród o mocy 25,3 MW, zespołu farm fotowoltaicznych Sulechów o łącznej mocy ok. 30 MW oraz farmy fotowoltaicznej Buk o mocy 6,4 MW. Wszystkie trzy inwestycje należą do Grupy Polenergia.

„Zrównoważony rozwój to fundament naszej strategii. Współpraca z Polenergią w zakresie zakupu zielonej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pozwoli nam przybliżyć się do pierwszego celu, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej naszych biur. Dostawy zielonej energii pozwolą nam zaspokoić nasze zapotrzebowanie na energię w 50%” – dodał pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju Strabag w Polsce Peter Dirnberger.

Strabag jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 35 lat i realizuje inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i infrastrukturalnego. W Polsce Strabag zatrudnia ponad 6,8 tys. osób, a wartość zleceń spółki sięga ponad 8 mld zł.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

Źródło: ISBnews