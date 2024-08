Grupa Azoty zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z grupy kapitałowej aneks do porozumienia z instytucjami finansującymi z 2 lutego br., podała spółka. Okres obowiązywania porozumienia został wydłużony do 11 października 2024 r.

Równolegle grupa konsekwentnie realizuje działania naprawcze, takie jak wdrażanie projektów optymalizujących sprzedaż i produkcję, osiąganie synergii biznesowych w ramach całej grupy kapitałowej oraz wdrażanie oszczędności wewnątrz organizacji. Zarząd grupy przygotowuje się również do podjęcia w najbliższych tygodniach decyzji w zakresie zbywania zbędnego majątku i zakończenia pracy długotrwale nierentownych instalacji. Prowadzone są także intensywne rozmowy ze związkami zawodowymi w celu uzgodnienia zawieszenia najbardziej kosztochłonnych elementów ZUZP, podkreślono w materiale.

„Jednocześnie w ostatnich dniach Grupa Azoty rozpoczęła realizację kluczowego projektu Strategiczny Przegląd Biznesów, którego efektem ma być wypracowanie docelowego biznesowego modelu funkcjonowania grupy kapitałowej” – czytamy w komunikacie.

„Niezależnie od rozmów z instytucjami finansowymi i podpisywanymi porozumieniami, konsekwentnie prowadzimy działania, aby naprawić sytuację finansową w grupie oraz zwiększyć i ustabilizować przychody. Zawierane porozumienia są dowodem na to, że obie strony szukają rozwiązań stwarzających warunki do efektywnego funkcjonowania Grupy Azoty w dłuższej perspektywie. Poza wyzwaniami związanymi z koniecznością uzyskiwania stabilizacji finansowej, musimy pamiętać, że funkcjonujemy w bardzo wymagającym otoczeniu rynkowym. To przede wszystkim wzmożony import nawozów z Rosji i Białorusi, a także wysokie koszty uprawnień do emisji CO2, gdzie dodatkowym wyzwaniem pozostaje mniejsza liczba darmowych uprawnień, z uwagi na uwzględnianie w tym przypadku poziomów produkcji z okresu, w którym grupa istotnie ograniczała produkcję. Jesteśmy strategicznym podmiotem krajowego łańcucha żywnościowego, stąd bardzo wyraźnie artykułujemy te najbardziej problematyczne kwestie za pośrednictwem organizacji europejskich, których członkiem jest Grupa Azoty” – powiedział prezes Adam Leszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Zawarcie aneksu do porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia. Porozumienie, za zgodą instytucji finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu, wskazano w materiale.

Spółka podkreśla, że na bieżąco wypełnia wszystkie ustalenia w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Aneks z datą obowiązywania od 30 lipca br. został podpisany z następującymi instytucjami finansującymi: PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim, Santander Bankiem Polska, Caixabank Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktorin, ING Commercial Finance Polska, Pekao Faktoring, BNP Paribas Bankiem Polska, Santander Factoring i Banco Santander, Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wymieniono.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews