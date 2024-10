Grupa Azoty Polyolefins i instytucje finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres – do końca października br., podała Grupa Azoty. Uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz Grupę Azoty Police pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do spółki zależnej do wartości 105 mln euro (górny limit) nastąpi nie później niż do 30 października br.

„Projekt Polimery Police znajduje się obecnie na etapie intensywnych prac związanych z odbiorem instalacji projektu od generalnego wykonawcy. W tym zakresie 31 lipca br. spółka zatwierdziła protokoły Warunkowego Odbioru Tymczasowego dla podprojektu Instalacji PP i podprojektu Terminala Magazynowo-Przeładunkowego. Procedura Warunkowego Odbioru Tymczasowego wprowadzona została w związku z dążeniem stron Umowy EPC do jak najszybszego przeprowadzenia działań związanych z przekazaniem przez generalnego wykonawcę projektu Polimery Police do komercyjnej eksploatacji. Obecnie trwają negocjacje aneksu do Umowy EPC, w którym strony tej umowy uzgodnią finalne zatwierdzenie Testu Integralności, zasady rozliczenia projektu Polimery Police oraz określą swoje prawa i obowiązki w związku z zakończeniem fazy konstrukcyjnej projektu” – czytamy w komunikacie.

Wg spółki warto podkreślić, iż produkcja propylenu i polipropylenu oraz zwiększanie mocy produkcyjnych są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. W maju br. Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała 100 tysięczną tonę polipropylenu. Obecnie spółka produkuje 700-800 ton polipropylenu dziennie. Procesy logistyczne są realizowane na bieżąco, trwa pakowanie i dystrybucja wyprodukowanego produktu pod marką Gryfilen, podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews