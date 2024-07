PGNiG Supply&Trading – spółka zależna Orlenu – podpisał ze słowacką spółką ZSE Energia roczną umowę na sprzedaż gazu w 2025 roku, którego wolumen pokryje ok. 30% zapotrzebowania ZSE Energia w tym okresie, podał Orlen.

Umowa przewiduje dostawę gazu ziemnego w okresie od stycznia do końca 2025 roku. Surowiec pochodzący m.in. z USA zostanie dostarczony w postaci skroplonej do terminala LNG w Kłajpedzie, w którym Grupa Orlen posiada długoterminową rezerwację mocy. Stamtąd, po regazyfikacji, surowiec zostanie przesłany gazociągiem Polska-Litwa do polskiego sytemu gazowego i dalej przesłany na Słowację za pomocą interkonektora Vyrava, podkreślono.

„Będzie to pierwszy przypadek, kiedy słowacka spółka sprowadzi gaz ziemny z kierunku północnego. Wolumen kontraktu odpowiada ok. 1/3 rocznego zapotrzebowania klientów Grupy ZSE, która jest drugim największym dostawcą gazu na Słowacji” – czytamy w komunikacie.

Zawarcie kontraktu pomiędzy spółkami nie byłoby możliwe, gdyby nie oddane w ostatnich latach nowe międzysystemowe połączenia gazowe, łączące Polskę z innymi krajami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i rejonu państw bałtyckich, które umożliwią Grupie Orlen sprzedaż paliwa do klientów w kraju i za granicą w oparciu o zdywersyfikowany portfel pozyskania gazu.

Cena gazu w kontrakcie będzie ustalana w sposób rynkowy, zaznaczono.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews