KGHM Polska Miedź nie przewiduje w najbliższym czasie „fundamentalnych” akwizycji, ani dezinwestycji w obszarze aktywów zagranicznych, poinformował prezes Andrzej Szydło.

„Aktywa zagraniczne niewątpliwie wymagają pewnych restrukturyzacji. KGHM produkuje tam niespełna 20% miedzi. Ale nie przewidujemy w najbliższym czasie jakichś fundamentalnych ani akwizycji, ani dezinwestycji w obszarze aktywów zagranicznych” – powiedział Szydło podczas konferencji prasowej.

„Jeśli już, to aktywa w zagłębiu Sudbury, które są zbyt małe dla KGHM lub też nie przynoszą dodatnich przepływów. Raczej jest to kwestia porządkowania tych aktywów, odcinania niepotrzebnych, a koncentrowanie się, optymalizacji tych podstawowych, czyli kopalni Robinson, projekt Victoria, który był wymieniany – musimy podjąć decyzję jednoznaczną, a nie na zasadzie zastrzyku kolejnych capeksów na najbliższe okresy” – dodał prezes.

Wcześniej podczas konferencji wiceprezes ds. finansowych Piotr Krzyżewski zapowiedział, że KGHM planuje podjąć decyzję odnośnie fazy „advanced exploration” (tj. pierwszej fazy projektowej) kanadyjskiego projektu Victoria w ciągu miesiąca.

„Będziemy musieli bardzo uważnie przyglądać się, optymalizować operacje w Sierra Gorda, co pozwoli – liczymy na to – wygenerować dodatnie przepływy pod kątem czy to projektu czwartej linii czy projektu Oxide. Ale raczej nie chcemy finansować tych projektów poprzez kolejne pożyczki właścicielskie” – powiedział także Szydło.

Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie rudy tlenkowej oraz produkcję wysokiej jakości katod miedzi w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW).

Krzyżewski podkreślił, że KGHM ocenia, iż miedź będzie zasobem rzadkim, na który popyt będzie rósł, a podaż będzie bardzo ograniczona, ze względu na to, że nowe kopalnie „to projekty wielomiliardowe, bardzo długoterminowe z dużym kno-how”; projekty takie są obecnie bardzo nieliczne, zaznaczył wiceprezes.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2023 r. KGHM miał 33,47 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews