Konsorcjum z udziałem Unibepu (lider) i Tytan Systemy Bezpieczeństwa zawarło umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie na opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji oraz roboty budowlano-montażowe taktycznego centrum szkolenia DZSW w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie Czarna Białostocka, podała spółka. Wynagrodzenie konsorcjum wynosi ok. 89,8 mln zł brutto, tj. ok. 73 mln zł netto, z czego wynagrodzenie przypadające Unibepowi stanowi kwota ok. 46,2 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w dniu podpisania umowy, a zakończenie w III kwartale 2025 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,43 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews