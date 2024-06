Lidl Polska podniesie od lipca – po raz drugi w br. – wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów; w 2024 roku firma przeznaczy na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 240 mln zł, podała spółka. Zespół firmy liczy aktualnie blisko 27 000 osób, a w 2024 r. spółka planuje wzrost zatrudnienia łącznie o ponad 600 osób – w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska, dodano.

„Od lipca 2024 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4 750 zł brutto do 5 700 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy od 4 950 zł brutto do 5 900 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 5 150 zł brutto do 6 150 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę” – czytamy w komunikacie.

„Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 5 200 zł brutto do 5 850 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu od 5500 zł brutto do 6100 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5 750 zł brutto do 6 400 zł brutto, a po trzech latach pracy od 6 100 zł brutto do 6 700 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7 400 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 240 mln zł” – czytamy dalej.

Spółka podkreśliła też, że gwarantuje swojej załodze szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Wprowadzono także dodatkowy benefit, czyli roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów Lidl, a w Polsce ponad 900.

Źródło: ISBnews