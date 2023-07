Grupa Maspex i jej marka Tymbark rozpoczęła inwestycję mającą na celu budowę nowoczesnego centrum logistyczno-magazynowego w gminie Tymbark. Rozbudowa struktury magazynowej to nie tylko usprawnienia wewnątrzzakładowe, ale także co najmniej 40 nowych miejsc pracy, podała Grupa Maspex. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec 2024 r. Grupa Maspex ma zaplanowane wydatki na inwestycje w latach 2023-2025 w wysokości łącznie ok. 1,1 mld zł.

„Jako Grupa Maspex w kolejnych trzech latach (2023-2025) wydamy na inwestycje produkcyjne, logistyczne i prośrodowiskowe ok. 1,1 mld zł. To są zaplanowane inwestycje” – powiedziała ISBnews dyrektor ds. komunikacji i public affairs Grupy Maspex Dorota Liszka.

Przy okazji tej konkretnej inwestycji Gmina Tymbark otrzyma też nowy parking Park-and-Ride w pobliżu dworca przy ul. Armii Krajowej, sfinansowany ze środków zakładowych firmy Tymbark, jako jeden z elementów regionalnej inwestycji, podano w komunikacie.

„Centrum logistyczno-magazynowe w Tymbarku to dopełnienie pewnej logicznej sekwencji inwestycyjnej ostatnich kilku lat. Po rozbudowie tłoczni, zainstalowaniu kilku nowych linii rozlewniczych i rozpoczęciu budowy hali produkcyjnej, nadszedł czas na ostatni element ciągu zakładowego – magazyn. Dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu ze strony Samorządu Gminy możemy osiągnąć efekt synergii. Wraz z inwestycjami, osiągniemy wzrost i stabilizację zatrudnienia, a gmina nowy parking z ciągiem pieszo-rowerowym, wpisanym w projektowaną inwestycję kolejową” – powiedział dyrektor generalny Zakładów Beverages Dariusz Czech, cytowany w komunikacie.

„Nowa inwestycja Grupy Maspex w Tymbarku jest istotna również z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gminy. Dzięki niej gmina zyska parking na 70 miejsc postojowych położony w bezpośredniej bliskości planowanego przystanku linii kolejowej Podłężę-Piekiełko. Parking ten docelowo będzie służyć jako Park and Ride dla nowej linii kolejowej. Nowy odcinek drogi gminnej, będzie wybudowany razem z ciągiem pieszo-rowerowym. Dla gminy i jej Mieszkańców istotna jest również perspektywa rozwoju przedsiębiorczości, dlatego ze zrozumieniem przyjęliśmy potrzebę budowy centrum logistyczno-magazynowego przez firmę Tymbark” – dodał wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Marka Tymbark jest liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce. Produkty Tymbarku są znane też na rynkach zagranicznych – w ponad 30 krajach na całym świecie, m.in.: w Rumunii, Litwie, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, USA, Szwecji, Finlandii, Holandii, na Malcie i Cyprze.

Grupa Maspex jest największą prywatną firmą w branży spożywczej w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, Rumunii, w Czechach i na Słowacji, oraz ich czołowym producentem na Węgrzech, w Bułgarii i na Litwie i Łotwie. Jest czołowym graczem na rynku wody w Rumunii, liderem na rynku makaronów, dżemów, i sosów oraz wiodącym producentem w segmencie keczupów, dań gotowych i przetworów warzywnych w Polsce, wiodącym producentem produktów instant w Europie Środkowo-Wschodniej, Liderem na rynku wódki i największym importerem zagranicznych alkoholi w Polsce (Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jgermeister, Cointreau, Campari, Aperol,Remy Martin , Carlo Rossi I Barefoot).

