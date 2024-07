Medicalgorithmics podpisał umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem SPZOZ w Nowej Soli na wykorzystanie technologii VCAST w projekcie badawczym, podała spółka. To pierwszy kontrakt zakładający wdrożenie rozwijanej przez spółkę technologii do bezinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej wykorzystującej algorytmy AI do automatycznej detekcji i analizy zwężeń naczyń wieńcowych na podstawie danych tomografii komputerowej (TK) serca.

VCAST będzie wykorzystany przez szpital w projekcie badawczym „Badanie porównawcze modeli predykcyjnych do analizy zwężenia naczyń wieńcowych”, w którym weźmie udział 200 pacjentów. Zgodnie z umową, Medicalgorithmics udostępni szpitalowi technologię na okres pięciu lat z opcją przedłużenia współpracy.

„Technologia VCAST to narzędzie, które pozwala lekarzom na szybszą i dokładniejszą diagnozę choroby wieńcowej, co powala przyspieszyć i upowszechnić diagnostykę bo oferuje całkowicie nieinwazyjną i istotnie tańszą, a więc bardziej dostępną metodę diagnostyczną choroby niedokrwiennej serca. Nie chcieliśmy jednak czekać z wdrażaniem naszej technologii do momentu uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych. Dlatego zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z wybranymi partnerami przy projektach badawczych, które w kolejnym kroku mogą być kontynuowane, jako projekty komercyjne. Szpital w Nowej Soli jest pierwszym takim partnerem i prowadzimy rozmowy z kolejnymi ośrodkami na temat współpracy w takim samym modelu” – powiedział członek zarządu ds. operacji i sprzedaży Jarosław Jerzakowski, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale 2023 roku Kardiolytics (spółka zależna Medicalgorythmics) rozpoczął się proces certyfikacji CE dla technologii VCAST na rynku Unii Europejskiej. Po uzyskaniu tego certyfikatu spółka planuje rozpocząć komercjalizację rozwiązania w Europie oraz wystąpić do FDA (Agencja Żywności i Leków w USA) o zgodę na wprowadzenie technologii na rynek amerykański w ramach tzw. procedury 510k.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews