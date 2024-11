Microsoft ogłosił inicjatywę szkoleniową w Polsce, w ramach której koncern zakłada, że 1 mln osób zdobędzie kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji do końca 2025 roku, poinformował dyrektor ds. inicjatywy AI Skills Łukasz Foks.

„Polska jest dla nas jednym z kluczowych rynków w zakresie rozwijania wiedzy o sztucznej inteligencji. Umiejętności związane z AI obejmują szerokie spektrum: od szybkiego wyszukiwania informacji w Internecie, zbierania danych, tworzenia CV w Word przy użyciu zasugerowanej struktury dokumentu, szukania wyjaśnień formuł w Excelu, podsumowania spotkań w Teams, po pisanie kodu aplikacji przez programistów za pomocą GitHub Copilot czy korzystanie z usługi Azure OpenAI do tworzenia zaawansowanych i niestandardowych aplikacji AI. Dzisiaj uruchamiamy polską wersję AI Skills Navigator, miejsce gdzie dostępna jest szeroka gama szkoleń AI” – powiedział Foks, cytowany w komunikacie.

Program jest kontynuacją inwestycji Microsoft na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, w ramach której firma przeszkoliła już ponad 430 000 specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów i studentów, a także otworzyła region przetwarzania danych w chmurze Azure Poland Central. Bezpłatne szkolenia, również w języku polskim, są dostępne na platformie edukacyjnej Microsoft AI Skills Navigator. W dotarciu do szerokiego grona odbiorców pomogą partnerzy z sektora publicznego i prywatnego, w tym uniwersytety, organizacje pozarządowe i społeczności techniczne.

„Aby czerpać korzyści z AI, ludzie muszą posiadać odpowiednie umiejętności. Ta nowa inwestycja w kompetencje AI pomoże ludziom w Polsce w pełni wykorzystać potencjał tej przełomowej technologii w różnych sektorach gospodarki” – dodał wiceprezes i prezydent Brad Smith.

Microsoft udostępnił bezpłatne narzędzie edukacyjne AI Skills Navigator w języku polskim, które kieruje uczestników do kursów w obszarze sztucznej inteligencji na różnym poziomie zaawansowania. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na umiejętności z zakresu AI i ma przygotować 1 mln osób na wyzwania przyszłości, wskazano w materiale.

Platforma oferuje ponad 200 różnorodnych kursów z LinkedIn Learning, Microsoft Learn, GitHub i partnerów w jednym miejscu i będzie regularnie wzbogacana o nowe treści, aby dostosować się do potrzeb użytkowników. Dostępny po polsku jest m.in. kurs „Biegłość w AI”, który zawiera 44 dynamiczne filmy pokrywające szeroki zakres tematów związanych z AI. Można go znaleźć bezpłatnie, do pobrania, na GitHub.

Źródło: ISBnews