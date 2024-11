Carrefour Polska i Uber Eats nawiązały współpracę w zakresie dostaw artykułów spożywczych do domu, podał Carrefour. Na pierwszym etapie projektu usługa obejmie 17 miast, klienci tej platformy będą mogli skorzystać w swojej aplikacji z oferty ponad 15 tys. produktów, dostępnych do zamówienia z 40 sklepów sieci w Polsce.

„Wygoda i szybkość zakupów z dostawą, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, są kluczowe dla naszych klientów. Tym samym odpowiadamy na potrzeby dostaw artykułów niekoniecznie pierwszej potrzeby, takich jak choćby zabawki, w ciągu kilkudziesięciu minut. To nowość na rynku” powiedział general manager Uber Eats w Polsce Michał Dubisz, cytowany w komunikacie.

Dla subskrybentów Uber One, dostawa zakupów z sieci Carrefour jest bezpłatna, podano także.

„Rozpoczęcie współpracy z Uber Eats jest dla nas strategiczną inwestycją w zwiększenie zasięgu naszej sprzedaży internetowej. Dzięki temu partnerstwu będziemy w stanie dotrzeć do nowych grup odbiorców i zapewnić im wygodę codziennych zakupów z wygodną i szybką dostawą do domu” – powiedział dyrektor e-commerce w Carrefour Polska Marek Garus, cytowany w komunikacie.

Uber Eats to usługa, która pozwala na zamawianie jedzenia oraz zakupów z dostawą, za pomocą aplikacji mobilnej, dostępnej na smartfony lub poprzez stronę internetową. Aplikacja zadebiutowała w lutym 2017 r. w Warszawie, rozpoczynając współpracę ze 150 partnerami restauracyjnymi. Od tego czasu ich liczba wzrosła do ok. 8000 restauracji dostępnych obecnie w aplikacji w ponad 130 miastach.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 25 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 350 000 GLA oraz sieci ok. 40 stacji paliw.

Źródło: ISBnews