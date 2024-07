Molecure i Avicenna Biosciences zawarły umowę o strategicznej współpracy badawczej w celu optymalizacji procesów odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych, podało Molecure.

„Molecure S.A. i Avicenna Biosciences, Inc. nawiązały strategiczną współpracę badawczą w celu wsparcia procesów odkrywania i rozwoju nowych leków małocząsteczkowych celujących w proteazę specyficzną dla ubikwityny 7 (USP7) – enzym deubikwitynujący sprzyjający onkogenezie, którego wysoka ekspresja obserwowana jest w szeregu nowotworów” – czytamy w komunikacie.

Molecure dzięki tej współpracy połączy swoją szeroką wiedzę w zakresie odkrywania leków i biologii USP7 z platformą chemii medycznej Avicenna opartą o uczenie maszynowe (wykorzystujące zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji), aby zidentyfikować nowych kandydatów na leki o najlepszych właściwościach farmaceutycznych, podkreślono.

USP7 stanowi atrakcyjny cel w onkologii, regulujący stabilność kluczowych białek zaangażowanych w szlaki sygnałowe istotne dla procesu supresji guza i odpowiedzi immunologicznej. W ramach współpracy Avicenna zaprojektuje algorytmy do identyfikacji nowych związków chemicznych, które blokują USP7 i spełniają zdefiniowane kryteria farmakologiczne. Molecure będzie odpowiedzialne za syntezę i ocenę tych nowych związków oraz wybór jednego lub większej ich liczby do dalszego rozwoju.

„Molecure zachowuje prawo do dalszego rozwoju i komercjalizacji nowych kandydatów na leki wygenerowanych w ramach współpracy. Avicenna w ramach modelu risk-sharing, otrzyma płatność początkową oraz wynagrodzenie za badania (tzw. success fee), które uzależnione będzie od spełnienia przez wygenerowane związki założonych kryteriów. Ponadto, w przypadku skorzystania przez Molecure z prawa wyłącznej, jednostronnej opcji na licencję do wygenerowanych cząsteczek, Avicenna będzie mogła otrzymać opłaty licencyjne oraz zachowa określony udział w przyszłych przychodach uzyskanych z kandydatów na leki rozwijanych przez Molecure” – czytamy dalej.

„Łącząc ekspertyzę Molecure dotyczącą tego atrakcyjnego, zweryfikowanego w badaniach in vivo celu z platformą chemii medycznej Avicenna, napędzaną przez uczenie maszynowe, zamierzamy wygenerować lepszych kandydatów na leki o optymalnych profilach farmakologicznych do dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego” – powiedział prezes Molecure Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

Avicenna została założona w 2020 roku przez dr. Thomasa Kaisera i dr. Pietera Burgera z Grupy Badawczej Liotta na Uniwersytecie Emory. Platforma chemii medycznej Avicenna oparta na uczeniu maszynowym przyspiesza proces, obniża koszty i zwiększa efektywność optymalizacji cząsteczek wiodących do etapu wyłaniania kandydatów na leki, przekształcając suboptymalne cząsteczki w leki ratujące życie. Avicenna pozyskała wsparcie finansowe od funduszu DCVC Bio. Badania naukowe firmy, recenzowane przez ekspertów, były publikowane na łamach takich czasopismach, jak Journal of Chemical Information and Modeling.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews