Znaczące nadwyżki kapitałowe w bankach tworzą warunki do zawiązania makroostrożnościowych buforów kapitałowych przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni dla rozwoju akcji kredytowej, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Według NBP, banki powinny sukcesywnie zwiększać udział kwalifikowanych instrumentów dłużnych w wymogu MREL.

„Znaczące nadwyżki kapitałowe w bankach tworzą warunki do zawiązania makroostrożnościowych buforów kapitałowych przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni dla rozwoju akcji kredytowej. W 2023 r. do wzrostu nadwyżek kapitałowych banków przyczyniły się w szczególności wysokie nominalne zyski oraz emisje kwalifikowanych instrumentów dłużnych, które zmniejszyły stopień wykorzystania kapitału do spełniania wymogów MREL. W efekcie wyeliminowane zostało, wskazywane w poprzednich edycjach raportu, ryzyko racjonowania kredytu z powodu niewystarczającego poziomu nadwyżek kapitałowych” – czytamy w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”.

„Banki powinny sukcesywnie zwiększać udział kwalifikowanych instrumentów dłużnych w wymogu MREL w celu pokrycia nimi całej kwoty przewidzianej na rekapitalizację. Odpowiedni udział instrumentów dłużnych zapewnia wykonalność procesów przymusowej restrukturyzacji i jednocześnie ogranicza niepożądane interakcje pomiędzy polityką makroostrożnościową a wymogiem MREL” – wskazano w rekomendacjach w raporcie.

NBP ocenia, że zdecydowana większość sektora spełnia MREL oraz uzupełniający go wymóg połączonego bufora.

„Od 31 grudnia 2023 r. obowiązuje docelowy poziom MREL. Na koniec 2023 r. wszystkie banki spełniały wymóg w odniesieniu do TREA (MREL-TREA), przy czym dwa banki nie spełniały wymogu w odniesieniu do miary ekspozycji całkowitej (MREL-TEM). Nadwyżki kapitałowe ponad wymóg połączonego bufora w uzupełnieniu MREL-TREA (CBR-M) wzrosły w II połowie 2023 r. i wyniosły łącznie w skali całego sektora około 43 mld zł, tj. około 4% TREA, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu skali finansowania zobowiązaniami kwalifikowalnymi” – napisano w raporcie.

Perspektywy wzrostu bazy kapitałowej będą w dalszym ciągu zależały przede wszystkim od zdolności banków do generowania zysków, dodał bank centralny.

Źródło: ISBnews