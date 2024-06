Dynamika akcji kredytowej dla sektora niefinansowego zaczyna stopniowo odbudowywać się, ale w najbliższych dwóch latach jej tempo nie będzie na tyle wysokie, aby relacja kredytu bankowego do PKB wzrosła, prognozuje Narodowy Bank Polski (NBP).

Po dziesięciu miesiącach spadku zadłużenia, w grudniu 2023 r. roczna dynamika kredytów dla sektora niefinansowego stała się dodatnia. Było to wynikiem głównie przyrostu złotowych kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych. Akcji kredytowej dla gospodarstw domowych sprzyjało szereg czynników o charakterze podażowym i popytowym, m.in.: (i) korzystna sytuacja kapitałowa i płynnościowa banków, (ii) niższe niż przed rokiem stopy procentowe i dobra sytuacja na rynku pracy oraz (iii) uruchomienie programu dopłat do kredytów mieszkaniowych „Bezpieczny kredyt 2%”, wymienił bank centralny.

„W kolejnych kwartałach na dynamikę kredytu mieszkaniowego będzie oddziaływało wiele czynników o różnych kierunkach i sile wpływu. Można jednak oczekiwać dalszego wzrostu aktywności w tym segmencie rynku kredytowego. Zapowiadane wejście w życie nowego programu mieszkaniowego '#na Start’ powinno sprzyjać dalszemu wzrostowi popytu, podobnie jak rosnące wynagrodzenia realne i spodziewane utrzymanie się oprocentowania kredytów na poziomie niższym niż w 2023 r. Ewentualny dalszy wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych będzie oddziaływał w kierunku wzrostu średniej kwoty zaciąganego kredytu. Na dynamikę kredytu mieszkaniowego w dalszym ciągu negatywnie będą wpływać nadpłaty kredytów związane z przedłużeniem tzw. wakacji kredytowych” – czytamy dalej.

NBP zwraca uwagę, że możliwe jest także zaostrzenie przez banki kryteriów dochodowych przy udzielaniu kredytów w związku z obniżeniem wartości wskaźnika 'rata do dochodu’, umożliwiającej wnioskowanie o wsparcie z FWK, z 50% do 40%. Kryterium „rata do dochodu” od dłuższego czasu jest najczęstszą przyczyną ubiegania się o ten rodzaj pomocy. Ze względów ostrożnościowych banki mogą ograniczyć udzielanie również tych kredytów, dla których wartość wskaźnika będzie niższa niż 40%.

„Poprawiające się nastroje konsumenckie oraz prognozowany wzrost konsumpcji prywatnej będą pozytywnie oddziaływały na popyt na kredyt konsumpcyjny w najbliższych kwartałach. W połączeniu z rosnącym zaangażowaniem banków na rynku płatności odroczonych będzie to sprzyjało dalszemu rozwojowi akcji kredytowej w tym segmencie rynku” – napisano też w raporcie.

Według banku centralnego, w kolejnych kwartałach można spodziewać się wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw niefinansowych, w następstwie m.in. prognozowanego wzrostu nakładów inwestycyjnych związanego z transformacją energetyczną oraz odblokowaniem dostępu do funduszy UE.

„Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw powinna zwiększyć się w efekcie uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy UE, w największym stopniu w latach 2025-2026. Projekty inwestycyjne, przynajmniej częściowo, będą jednak wymagały prefinansowania lub współfinansowania. Można więc oczekiwać wzrostu popytu na kredyt długoterminowy ze strony przedsiębiorstw już w drugiej połowie 2024 r., o ile zapotrzebowanie na dodatkowe źródło finansowania inwestycji nie zostanie zaspokojone z wykorzystaniem środków zgromadzonych na rachunkach bankowych firm. Depozyty przedsiębiorstw nadal bowiem rosną (chociaż w wolniejszym tempie niż w I połowie ub.r.), a od czasu pandemii utrzymuje się ich nadwyżka nad kredytami” – wskazano w materiale.

Prognozowany wzrost popytu krajowego może z kolei sprzyjać rozwojowi działalności przedsiębiorstw, co powinno prowadzić do zwiększenia ich zapotrzebowania także na kredyt o charakterze bieżącym, podobnie jak stopniowe wyczerpywanie się zapasów. W segmencie kredytów dla MSP wspierająco na akcję kredytową w dalszym ciągu będzie oddziaływać program gwarancji de minimis, dodano.

„Przewidywana dobra sytuacja kapitałowa i płynnościowa sektora bankowego powinna sprzyjać dalszemu rozwojowi akcji kredytowej dla sektora niefinansowego, ale czynniki o charakterze prawno-regulacyjnym (np. związane z kształtem programów osłonowych dla konsumentów, takich jak wakacje kredytowe, czy FWK), a także niepewność z nimi związana, mogą negatywnie wpływać na zdolność i skłonność banków do udzielania kredytów” – podsumowano w raporcie.

Źródło: ISBnews