Spyrosoft otrzymał od „wiodącej instytucji finansowej w Polsce” informację o wygraniu przez Spyrosoft postępowania na wybór dostawcy na świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi zasobów ludzkich z branży IT dla zamawiającego, podała spółka. Spółka szacuje roczne przychody z tej współpracy na poziomie powyżej 10 mln zł.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews