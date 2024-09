Grupa Orlen rozważa możliwości rozwoju na rynku litewskim poprzez inwestowanie w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii (OZE), a w plany związane z rozwojem energetyki odnawialnej wpisuje się też możliwość zainwestowania w produkcję zielonego wodoru, podała spółka. Grupa widzi też potencjał w rozwoju aktywów offshore na Litwie oraz analizuje możliwość zainwestowania w lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, które byłyby zlokalizowane przy rafinerii w Możejkach.

Możliwości inwestowania w infrastrukturę OZE, postępy realizowanej właśnie inwestycji w Możejkach, pozycja na rynku litewskim i krajów bałtyckich oraz plany rozwoju – to były główne tematy spotkania premier Litwy, Ingridy Simonite z prezesem Orlen, Ireneuszem Fąfarą, podano. Obecnie Orlen Lietuva realizuje wartą 970 mln euro inwestycję w instalację do pogłębionego przerobu ropy naftowej, która wzmocni potencjał produkcyjny rafinerii w Możejkach.

„Litwa jest dla Grupy Orlen strategicznym rynkiem. To tutaj działa jedna z najnowocześniejszych rafinerii, która po zakończeniu inwestycji hydrokrakingu zwiększy produkcję wysokomarżowych produktów o 12 punktów procentowych, wzmacniając bezpieczeństwo energetycznego krajów bałtyckich. To inwestycja szczególnie mi bliska, bo jako prezes Orlen Lietuva od początku uczestniczyłem w procesie jej przygotowania. Jednocześnie myślimy o dalszych możliwościach rozwoju na rynku litewskim, przede wszystkim w kontekście odnawialnych źródeł energii. Energia pozyskana z OZE nie tylko zagwarantuje stabilne źródła, ale również wesprze dekarbonizację naszych aktywów rafineryjnych” -powiedział prezes Orlen Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Orlen Lietuva jest największym płatnikiem podatków na Litwie. Od 2006 roku Orlen wydał prawie 4,5 mld USD na zakup i modernizację rafinerii. Orlen zatrudnia bezpośrednio około 1500 osób, będąc najważniejszym pracodawcą w regionie Możejek i jednym z kluczowych pracodawców na Litwie. Orlen posiada także terminal w Butyndze, przez który importowana jest ropa naftowa – jest to bardzo ważny filar w łańcuchu dostaw, a także jest właścicielem terminala Mockava – stacji przeładunkowej wykorzystywanej do eksportu wyrobów do Polski i Ukrainy, wskazano także w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

