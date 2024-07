Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomi 23 lipca nabór wniosków dla firm w ramach „Promocji marki innowacyjnych MŚP” w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai w Japonii, podała Agencja. Celem naboru jest zwiększenie widoczności polskich marek na międzynarodowej arenie rynków azjatyckich oraz wsparcie ich rozwoju poprzez nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i budowanie relacji biznesowych.

„’Promocja marki innowacyjnych MŚP’ to instrument oferujący wsparcie tym firmom, które aspirują do wejścia ze swoim produktem na globalne rynki poprzez udział w najbardziej prestiżowych wydarzeniach promocyjnych na rynkach azjatyckich, w tym Wystawie Expo. Obecność na Expo 2025 przekłada się na wzrost rozpoznawalności polskich MŚP za granicą, co z kolei prowadzi do rozwoju ich potencjału eksportowego. Uruchomienie kolejnego naboru przez PARP jest odpowiedzią na potrzeby polskich MŚP w zakresie podnoszenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych” – powiedziała prezes PARP Katarzyna Duber-Stachurska, cytowana w komunikacie.

Program oferuje dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych, a całkowity budżet na ten cel wynosi 25 mln zł. Nie ma minimalnej ani maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. Wnioski można składać od 23 lipca do 26 września 2024 r., podała PARP.

„Inicjatywa jest skierowana do polskich przedsiębiorstw mających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Mowa tu zarówno o samej Japonii, jak i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej (Korea Południowa, wybrane państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża)” – czytamy dalej.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na misję wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.); misję wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.)

Udział Polski w Expo 2025 Osaka, Kansai to projekt kompleksowy, zakładający promocję polskiej kultury, nauki oraz gospodarki. W obszarze gospodarczym jego głównymi celami są: budowa rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki, rozwój współpracy gospodarczej z Japonią oraz umocnienie pozycji Polski jako bezpiecznej destynacji inwestycyjnej. Pawilon Polski na EXPO 2025 zajmuje teren o powierzchni blisko 1000 m2.

Expo 2025 w Osace, Kansai rozpocznie się 13 kwietnia 2025 r. Według wcześniejszych informacji, organizatorzy Expo spodziewają się uczestników ze 150 krajów i 28,2 mln odwiedzających (w tym 3,5 mln gości zagranicznych).

Źródło: ISBnews