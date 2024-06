PKP Cargo podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie dalszego zainteresowania stron podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez PKP PLK od PKP Cargo 100% udziałów w CargoTOR, podało PKP Cargo. Strony oświadczyły, że przystępują do kontynuowania działań na rzecz realizacji ww. przedsięwzięcia i zobowiązują się do jego zakończenia najpóźniej do 31 grudnia 2024 r.

„Powyższe przedsięwzięcie jest elementem szerszych działań zarządu PKP Cargo SA mających na celu optymalizację struktury grupy kapitałowej i jej zasobów pod kątem bieżących działań i wyzwań biznesowych, przede wszystkim jej uproszczenie, które pozwoli na efektywne obsługiwanie złożonych projektów transportowych. Zdaniem zarządu działalność CargoTOR jako zarządcy infrastruktury kolejowej nie wpisuje się bezpośrednio w łańcuch wartości grupy. Zarząd obecnie widzi potrzebę koncentracji na działalności związanej z głównym obszarem biznesu PKP Cargo SA, tj. świadczeniem usług operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej” – czytamy w komunikacie.

Równocześnie – mając na uwadze wystąpienie okresowych trudności finansowych oraz ograniczenie zadań w spółce – zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej, podkreślono także.

CargoTOR zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą torową i usługową oraz udostępnianiem infrastruktury przewoźnikom kolejowym na zasadach komercyjnych. Z uwagi na obecną intensyfikację działań związanych z realizowanymi w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycjami infrastrukturalnymi z celem udrożnienia połączeń kolejowych realizowanych via przejście graniczne w Małaszewiczach na granicy z Ukrainą, w które zaangażowane są zarówno CargoTOR, jak i PKP PLK, strony przewidują, że potencjalna transakcja nabycia udziałów w CargoTOR przez PKP PLK spowoduje efekt synergii wskazanych podmiotów w ramach realizacji ww. inwestycji, czytamy dalej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews