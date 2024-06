Zarząd PKP Cargo zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby będące członkami zarządu w latach 2022-2023, podała spółka. Zawiadomienie dotyczy podjęcia działań w sprawie tzw. decyzji węglowych bez należytej staranności w zakresie weryfikacji podstawy prawnej i bez należytego zabezpieczenia interesów spółki.

„Zawiadomienie dotyczy faktu, że wskazane osoby bez należytego zabezpieczenia interesów spółki PKP Cargo SA decyzji prezesa Rady Ministrów z dn. 25 lipca 2022 r. oraz decyzji prezesa Rady Ministrów z dn. 6 października 2022 r. (BPRM. 5020. 19. 2. 2022) o przewozie węgla, to jest bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy (porozumienia) z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz bez uchwały zarządu PKP Cargo SA lub innych organów spółki PKP Cargo SA zabezpieczających w należyty sposób interesy spółki PKP Cargo SA, podjęły działania w ramach wykonania tych decyzji, czym sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w mieniu PKP Cargo SA” – czytamy w komunikacie.

„Zapoznanie się ze zgromadzonymi informacjami prowadzi do wniosku, że spółka PKP Cargo SA podjęła się realizacji wykonania tzw. decyzji węglowych bez należytej staranności w zakresie weryfikacji podstawy prawnej działania oraz bez należytego zabezpieczenia interesów materialnych PKP Cargo SA, za co odpowiedzialny był ówczesny kolegialny zarząd spółki PKP Cargo SA. Także sam sposób wykonania przedmiotowych decyzji wyrządził spółce szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Stąd też zachodzi bezwzględna konieczność złożenia zawiadomienia przez obecny zarząd spółki do prokuratury – to obowiązek wynikający z przepisów prawa” – powiedział p.o. prezesa Marcin Wojewódka, cytowany w materiale.

Jednocześnie pod rozwagę urzędu prokuratorskiego zawiadamiający poddali również kwestię odpowiedzialności premiera Mateusza Morawieckiego jako autora ww. decyzji oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina – jako funkcjonariuszy publicznych, którzy wydając i wykonując ww. decyzje dopuścili się w ocenie zawiadamiających przekroczenia swoich uprawnień, działając na szkodę interesu publicznego, tj. spółki, podano także.

25 lipca 2022 r. prezes Rady Ministrów wydał decyzję na wniosek ministra klimatu i środowiska, w której treści polecił spółce PKP Cargo przetransportowanie węgla zakupionego przez spółkę PGE Paliwa oraz spółkę Węglokoks w celu realizacji innej decyzji prezesa Rady Ministrów z 13 lipca 2022 r., która dotyczyła wskazanych powyżej spółek. W przypadku spółki PKP Cargo premier polecił przetransportowanie przedmiotowego węgla „do miejsc wskazanych w umowie związanej z priorytetowo do dnia 31 grudnia 2022 r.”. Prezes Rady Ministrów wyznaczył przy tym ministra właściwego ds. aktywów państwowych do zawarcia niezbędnej umowy związanej z realizacją ww. polecenia. Ponadto w treści decyzji z 25 lipca 2022 r. wskazano, że „finansowanie realizacji ww. polecenia nastąpi ze środków przewidzianych w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw z Funduszu przeciwdziałania COVID, na podstawie umowy zawartej przez Skarb Państwa – ministra aktywów państwowych”. Przedmiotowa decyzja została doręczona PKP Cargo 25 lipca 2022 r., przypomniała spółka.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews