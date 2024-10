Spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Equinor Wind Power – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, podpisały cztery umowy na czarter statków do transportu załogi, podała Polenergia. Łączna wartość umów jest szacowana na 27,3 mln euro.

Każda ze spółek projektowych zawarła w tym zakresie po dwie umowy – jedną ze spółką Northern Offshore Services z Danii, a drugą ze spółką Njord Offshore z Wielkej Brytanii.



W ramach umów armatorzy wyczarterują spółkom projektowym łącznie cztery statki do transportu załogi (ang. CTV – Crew Transport Vessels) obsługującej proces budowy morskich farm wiatrowych i stacji transformatorowych na morzu oraz zapewniającej serwisowanie w początkowym okresie eksploatacji projektów, w tym w fazie rozruchu technologicznego (po dwa statki dla każdego z projektów), wymieniono.



„Spółka MFW Bałtyk II zawarła umowy na trzyletni okres czarteru, natomiast umowy dla spółki MFW Bałtyk III zostały zawarte w formule opcji (na okres trzech lat), która może zostać wykonana przez tę spółkę do 1 września 2026 r. Każda ze spółek ma możliwość opcjonalnego przedłużenia umów o kolejne trzy lata” – czytamy w komunikacie.



Wynagrodzenie za czarter statków zostało określone w umowach stałą stawką dzienną z uwzględnieniem waloryzacji. Spółka MFW Bałtyk II szacuje koszt czarteru w trzyletnim okresie na ok. 13,5 mln euro, a spółka MFW Bałtyk III na ok. 13,8 mln euro (jeśli skorzysta z wykonania opcji). Oprócz tego, w przypadku przedłużenia umów o kolejne trzy lata, dodatkowe wynagrodzenie dla armatorów jest szacowane na poziomie ok. 30 mln euro łącznie dla obu projektów, wskazano w materiale.



Przewidywany termin uruchomienia czarteru statków to II kwartał 2026 r. dla projektu MFW Bałtyk II i III kwartał 2027 r. dla projektu MFW Bałtyk III.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

Źródło: ISBnews