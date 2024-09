PolTREG podpisał z globalną firmą umowę na przeprowadzenie badania na zwierzętach z wykorzystaniem terapii CAR-TREG (tzw. Tregi nowej generacji), podała spółka. Badanie na zwierzętach jest elementem badania przedklinicznego terapii CAR-TREG w obszarze chorób neurodegeneracyjnych. W ramach badania preparaty przygotowane przez PolTREG zostaną podane kilkudziesięciu myszom. Zgodnie z zawartą umową spółka powinna otrzymać wstępne wyniki badań in vivo i ex vivo do 30 marca 2025 r.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews