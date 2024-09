Przyjęty przez rząd projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) zakłada wzrost dochodów JST o 25 mld zł w porównaniu do sytuacji, gdyby takiej reformy nie było. W ciągu dziesięciu lat wzrost dochodów JST szacowany jest na 345 mld zł, poinformował premier Donald Tusk.

„Szacunek ostrożny, rzetelny; mówi o tym, że w dziesięć lat samorządy otrzymają środków więcej, niż wtedy gdyby tej zmiany nie było o 345 mld zł” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

„Do tego oczywiście dochodzą też środki europejskie” – dodał.

Poinformował, że w przyszłym roku dochody JST w wyniku planowanej reformy mają być wyższe o 25 mld zł.

Minister finansów Andrzej Domański dodał, że w roku 2026 JST mają otrzymać więcej o 29 mld zł w stosunku do tego, co otrzymałyby zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją.

Zgodnie z projektem, dochody samorządów z tytułu PIT i CIT liczone mają być jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST (obecnie dochód samorządów z tytułu PIT i CIT naliczany jest od podatku należnego danej JST). Co do zasady, byłby to dochód podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne. Dochód podatników PIT/CIT podlegałby waloryzacji.

Każda kategoria samorządu terytorialnego ma posiadać określony procentowy udział w dochodach podatników PIT i CIT.

Projekt zakłada także rozszerzenie katalogu dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne mają udział o podatek PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Projektowana ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które mają podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT i w mniejszym stopniu subwencją ogólną.

