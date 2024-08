Polwax podjął decyzję o zakończeniu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności w wyniku którego spółce udało się pozyskać strategicznego inwestora – Mostostal Zabrze, który objął 30,8 mln walorów, dokapitalizowując spółkę kwota 30,8 mln zł, podała spółka. Umożliwiło to przyznanie przez ING limitu kredytowego w zakresie obejmującym kredyt obrotowy w rachunku bankowym do maksymalnej wysokości 60 mln zł

„Dodatkowo spółka w ostatnim czasie podpisała z ING Commercial Finance Polska aneksy do umowy faktoringu na mocy których w okresie od 1 września 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku nastąpiło zwiększenie limitu zaangażowania w ramach umowy faktoringu z dotychczasowych 5 mln zł do 60 mln zł, a po spełnieniu określonych warunków do 90 mln zł w okresie od 1 października 2024 roku do 30 listopada 2024 roku” – czytamy w komunikacie.

„Wskazane powyżej zdarzenia pozwoliły w ocenie zarządu osiągnąć podstawowy cel, który stał u podstaw rozpoczęcia przeglądu finansowania, tj. uzyskanie stabilnego finansowania działalności spółki, a ponadto pozwoliły pozyskać dla spółki strategicznego inwestora” – czytamy również.

W połowie lipca Mostostal Zabrze poinformował, że otrzymał od Polwaksu ofertę objęcia 30,8 mln akcji tej spółki nowej emisji serii F o wartości nominalnej 0,05 zł każda, po cenie emisyjnej 1 zł za jedną akcję i zdecydował o jej przyjęciu w całości i bez zastrzeżeń.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,22 mln zł w 2022 r.

