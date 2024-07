Proacta zawarła umowę ramową z firmą Medidesk, z której rozwiązań korzysta prawie 700 placówek medycznych. Strategiczna współpraca obejmie wsparcie w sprzedaży oraz promocji produktów i usług Proacta do klientów B2B, podała spółka.

W ramach podpisanej umowy o strategicznej współpracy Medidesk dołączy do swojej oferty dwa kluczowe produkty stworzone przez Proacta. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną rozwiązania platformy „Dbam o siebie Smart LAB”, a w kolejnym etapie „Portalu Pacjenta”. Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami, usługi świadczone przez Proacta w zakresie sztucznej inteligencji, generatywnej inteligencji oraz zaawansowanych algorytmów dla sektora medycznego będą oferowane bezpośrednio klientom Medidesk. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. W oparciu o umowę ramową uzgadniane są szczegółowe warunki współpracy, podano.

„Dzięki doświadczeniu i unikalnym kompetencjom w obszarze analizy danych medycznych oraz tworzeniu algorytmów predykcyjnych wypracowaliśmy szereg rozwiązań skierowanych do pacjentów oraz lekarzy. Obecnie koncentrujemy się na rozwoju platformy 'Dbam o siebie Smart LAB’ w modelu B2B, następnie zamierzamy zaoferować usługi oparte o 'Portal Pacjenta’. Liczymy, że nasze możliwości w połączeniu z potencjałem sprzedażowym i marketingowym Medidesk stworzą synergię, która przyniesie obydwu stronom szereg wymiernych korzyści” – powiedział prezes Proacta Paweł Ciesielka, cytowany w komunikacie.

Z początkiem lipca Proacta uruchomiła platformę „Dbam o siebie Smart LAB”, która wspiera pacjentów w analizie wyników badań laboratoryjnych krwi. W początkowym etapie komercjalizacji platforma została udostępniona klientom indywidualnym (pacjentom), którzy dzięki spersonalizowanym raportom zdrowotnym mogą zidentyfikować potencjalne ryzyka oraz otrzymać wytyczne w dalszym postępowaniu.

„Nasze rozwiązanie jest już szeroko dostępne dla użytkowników indywidualnych. Z kolei nawiązana współpraca jest częścią kolejnego etapu komercjalizacji platformy do placówek prywatnej opieki zdrowotnej. Medidesk jest spółką z ugruntowaną pozycją w branży medycznej świadczącą usługi dla prawie 700 placówek medycznych, które łącznie obsługują miliony zgłoszeń pacjentów. Stanowi to dla nas dużą wartość do dalszego skalowania biznesu” – podsumował wiceprezes Maciej Grzywacki.

Proacta to spółka bioinformatyczna notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews