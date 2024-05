Wirtualna Polska Media przeprowadziła przegląd prowadzonych projektów oraz redukcję zatrudnienia w wybranych obszarach; proces ten objął 120 pracowników Wirtualnej Polski Media, co stanowiło 10% zatrudnionych, podała Grupa WP.

„Wirtualna Polska Media przeprowadziła przegląd prowadzonych projektów oraz redukcję zatrudnienia w wybranych obszarach. Pozwoli to spółce na ograniczenie kosztów oraz skoncentrowanie się na strategicznych projektach wydawniczych, reklamowych i technologicznych. Menadżerowie spółki wracają do pracy stacjonarnej. Proces restrukturyzacji i zwolnień objął 120 pracowników Wirtualnej Polski Media, co stanowiło 10% zatrudnionych. Proces był prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i konsultowany z Radą Pracowników. Zakończy się w środę, 22 maja” – czytamy w komunikacie.

Wszystkie osoby objęte tym procesem otrzymały propozycję dodatkowego wynagrodzenia, ponad to, co wynikałoby z ich obecnych umów i obowiązujących przepisów, oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach dotyczących aktywnego poszukiwania pracy, podkreślono.

„Zmiany stanowią część długoterminowej wizji rozwoju WP Media, która konsekwentnie dąży do zwiększenia efektywności oraz dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Brak realizacji zakładanych celów biznesowych, wynikający ze spowolnienia gospodarczego oraz rosnąca dominacja globalnych platform technologicznych spowodowały konieczność zmian w priorytetach, w tym redukcji zatrudnienia” – powiedziała prezes WP Media Joanna Pawlak, cytowana w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki podjął decyzję o powrocie od 1 lipca 2024 do pracy w pełni stacjonarnej wszystkich menadżerów. Pozostali pracownicy nadal będą korzystać z modelu pracy hybrydowej, zakładającego możliwość pracy 3 dni w biurze i 2 dni zdalnie, podano także w materiale.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews