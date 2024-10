Polski Fundusz Rozwoju uruchomił rekrutację do Urban Tech Hub – pierwszego w Polsce programu przeznaczonego dla twórców rozwiązań technologicznych, poszukujących możliwości testowania w środowisku miejskim, podał Fundusz. Zgłoszenia do programu dla innowatorów trwają do 20 listopada.

„Projekt skierowany jest zarówno do organizacji, jak i przedstawicieli miast. Dla innowatorów to szansa na współpracę z samorządem, przestrzeń do testowania i wsparcie merytoryczne w pracy nad rozwiązaniem. Dla miast to okazja do rozwoju innowacyjnych usług oraz przyciągnięcia inwestorów” – czytamy w komunikacie.

Urban Tech Hub oferuje samorządom możliwość zaangażowania się w proces tworzenia nowoczesnych przestrzeni testowych, które pomogą startupom dopasować ich technologie do konkretnych potrzeb miast. Program zapewnia także wsparcie w postaci warsztatów, mentoringu oraz dostępu do zasobów, które wspierają rozwój innowacyjnych pomysłów.

„Urban Tech Hub stwarza wyjątkową szansę zarówno dla miast, jak i innowatorów. Miasta stają się laboratorium dla nowych technologii, a organizacje mają możliwość realnego wpływu na przyszłość lokalnych społeczności. Podobne projekty z powodzeniem działają już w Helsinkach czy Tallinie – miastach, które dzięki swojej otwartości na innowacje, przyciągają inwestorów i talenty technologiczne. Teraz tę szansę otwieramy dla polskich miast” – powiedziała dyrektorka Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR Eliza Kruczkowska, cytowana w komunikacie.

W ramach programu, innowatorzy będą mogli zaprezentować swoje innowacyjne projekty przed przedstawicielami samorządów oraz inwestorami, a także skorzystać z miejskich laboratoriów testowych (testbed), symulujących realne warunki funkcjonowania miast.

Do programu mogą zgłaszać się organizacje, które pracują nad rozwiązaniami w obszarach:

1. Odporna infrastruktura: technologie wspierające adaptację miast do zmian klimatycznych i demograficznych.

2. Mobilność miejska: inteligentne rozwiązania dla transportu i logistyki.

3. Ochrona środowiska: innowacje związane z zarządzaniem zasobami i energią.

4. Zdrowie i dobrostan mieszkańców: technologie poprawiające jakość życia w miastach.

„Ważnym kryterium, które musi spełnić każdy aplikujący, jest posiadanie działającego prototypu swojego rozwiązania. Zgłoszenia można wysyłać poprzez formularz do 20 listopada” – czytamy dalej.

Udział miasta w programie Urban Tech Hub to szansa na zbudowanie długotrwałych relacji i poznanie specyfiki współpracy z twórcami technologii. Miasto, które chce dołączyć do programu może zgłosić swoje wyzwania technologiczne, chociaż nie jest to wymóg konieczny. Wskazanie konkretnych wyzwań będzie jednak pomocne w łączeniu zgłaszanych przez startupy rozwiązań z potrzebami miasta. Samorządy mogą zgłosić się w każdym momencie trwania programu.

