Sieć ładowarek samochodów elektrycznych Shell Recharge liczy obecnie 11 urządzeń (22 punkty ładowania), a do końca 2024 roku wzrośnie do minimum 14 ładowarek (28 punktów), poinformowała ISBnews dyrektorka działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska Katarzyna Warzywoda. Do końca 2027 roku Shell chce uruchomić co najmniej 200 punktów ładowania.

„Obecnie mamy 11 ładowarek Shell Recharge w 9 lokalizacjach w Polsce, wszystkie na stacjach Shell. Do końca obecnego roku na pewno dojdą jeszcze 3 urządzenia w dwóch lokalizacjach, a być może uda się uruchomić kolejne” – powiedziała Warzywoda w rozmowie z ISBnews podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi. ISBnews jest partnerem medialnym imprezy.

Każda ładowarka dysponuje dwoma złączami CCS, a ich moc waha się od 100 do 360 kW.

„W najbliższym czasie otworzymy 2 ładowarki, które będą miały maksymalną moc 360 kW, dzieloną między oba złącza, ale docelowo będzie to standard w naszej sieci” – dodała.

Według niej, docelowo w sieci pojawią się również ładowarki zlokalizowane poza stacjami Shell, ale jest jeszcze zbyt wcześnie aby wskazać ich liczbę i lokalizacje.

Jak podkreśliła przedstawicielka Shell Polska, od przyszłego roku znakomita większość wysiłku spółki w zakresie elektromobilności skierowana będzie na realizację umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach której do końca 2027 roku ma powstać 75 ładowarek (150 punktów ładowania) przy głównych trasach europejskiej sieci TEN-T. Pierwsze z nich powinny zostać uruchomione w 2026 roku.

„Z tego względu spodziewam się, że łącznie do końca 2027 roku sieć Shell Recharge będzie liczyła co najmniej 200 punktów ładowania” – zapowiedziała Warzywoda.

Przeciętny poziom utylizacji ładowarek Shell wynosi obecnie ok. 2,5% i systematycznie rośnie, są też takie punkty, których utylizacja przekracza 4%, znacznie powyżej krajowej średniej.

„Od początku traktowaliśmy te inwestycje długoterminowo, ale przed każdą decyzją o nowych instalacjach analizujemy wykorzystanie istniejących punktów i staramy się instalować urządzenia tam, gdzie jest na nie największe zapotrzebowania. Na razie jest to głównie sieć TEN-T oraz trasy wylotowe z miast, ale ostatnio otworzyliśmy pierwszą miejską lokalizację w Krakowie” – podsumowała Warzywoda.

Holendersko-brytyjski koncern Shell to największa firma paliwowa na świecie. W Polsce jest obecny od 1992 roku i jest czwartym pod względem wielkości operatorem stacji paliw – na koniec 2023 roku firma zarządzała siecią 461 stacji.

Źródło: ISBnews