Smartlink Partners – fundusz z ekosystemu JR Holding – dołącza do medtechu Doctor.One, angażując 0,5 mln euro pożyczki konwertowalnej (CLA), podała spółka.

„Doctor.One to medtech rozwijający narzędzie o unikalnym podejściu do stałej opieki medycznej przywracającej zaufaną relację lekarz-pacjent. Smartlink Partners dołącza do spółki angażując w przedsięwzięcie 0,5 mln euro, co stanowi połowę obecnej rundy pomostowej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój, w tym integrację rozwiązań automatyzujących pracę lekarza” – czytamy w komunikacie,

Aplikacja Doctor.One to bezpieczny komunikator medyczny zastępujący nieformalną komunikację SMS-ową, mailową i w social mediach, dzięki któremu lekarze są w kontakcie wyłącznie ze swoimi stałymi pacjentami, których znają z wizyt stacjonarnych. Aplikacja pozwala lekarzom na uporządkowanie komunikacji z pacjentami, a pacjentom daje możliwość kontaktu z lekarzem i uzyskania pomocy, wynagradzając lekarza w modelu subskrypcyjnym.

Na wcześniejszych etapach rozwoju Doctor.One finansowany był m.in. przez fundusze Movens Capital oraz Atlantic Labs, pozyskując do tej pory łącznie ok. 3 mln euro. Smartlink Partners dołącza obecnie do spółki przy wykorzystaniu instrumentu CLA (pożyczka konwertowalna) angażując 0,5 mln euro. Poza Smartlink Partners do spółki dołączają również fundusz Vesna Capital oraz rozpoznawalni aniołowie biznesu, finansowania dostarczają również dotychczasowi wspólnicy, podano także.

„Do inwestycji w Doctor.One przekonał nas unikalny model biznesowy który pomaga zwiększać dostępność lekarzy dla pacjentów cierpiących głównie na choroby przewlekłe, a także fakt, że firma zbudowała już wystarczającą masę krytyczną, aby być atrakcyjnym partnerem dla dużych firm farmaceutycznych i diagnostycznych. Liczymy, że dzięki technologii spółki bardzo szybko rozpoczną się kolejne projekty partnerskie w segmencie B2B” – powiedział partner współzarządzający Smartlink Partners Paweł Szydłowski, cytowany w komunikacie.

Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone na utrzymanie i dalszy rozwój aplikacji. Doctor.One zamierza wprowadzić kolejne funkcje oprogramowania, takie jak m.in. zespoły opieki (możliwość prowadzenia pacjenta przez grupę specjalistów), integracje z systemami zewnętrznymi i dostarczycielami usług diagnostycznych (co pozwoli na intensywne zwiększenie liczby użytkowników), a także wprowadzenie elementów sztucznej inteligencji i automatyzacji wspomagających lekarzy w bardziej efektywnym wsparciu pacjentów, zapowiedziano w materiale.

„Wszystkie te elementy mają na celu przygotowanie nas na jeszcze lepsze świadczenie usług dla dużych partnerów, z którymi obecnie pracujemy nad pilotażami. Pozwolą też na ulepszenie oferty dla lekarzy bezpośrednio współpracujących z nami. Wprowadzenie zespołów opieki i udostępnienie im możliwości pracy z koordynatorami opieki jest unikalnym rozwiązaniem, które jeszcze bardziej zwiąże naszych lekarzy z Doctor.One” – zadeklarował CEO Doctor.One Maciej Malenda.

Smartlink Partners to oparty na prywatnych środkach fundusz VC założony w 2023 przez JRH, przedsiębiorców skupionych w organizacji Corporate Connections oraz zarządzających tj. Bartka Kurylaka i Pawła Szydłowskiego. Smartlink skupia się głównie na inwestowaniu w spółki z obszarów: SaaS, e-commerce oraz deeptech (w tym spacetech), na etapie seed i growth, czyli w momencie, kiedy osiągają już one pierwsze przychody ze sprzedaży lub są one wysoce prawdopodobne. Smartlink inwestuje kwoty od 0,5 do 2 mln euro. Od lipca 2023, kiedy rozpoczął swoją działalność dokonał 5 inwestycji (3 projekty SaaS w obszarze HRtech, 1 projekt spacetech i 1 projekt SaaS połączony z deeptech). Kilka kolejnych inwestycji przewidzianych jest na 2024 rok.

Źródło: ISBnews