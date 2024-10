Stefan Hoppe został prezesem zarządu Kaufland Polska, zastąpi na tym stanowisku Michała Łagunionka, który zrezygnował z przyczyn osobistych, podała spółka. Do tej pory piastował różne funkcje kierownicze, a w latach 2018-2023 zarządzał z sukcesami spółką krajową w Czechach. W październiku 2023 roku jako członek zarządu międzynarodowego objął zarządzanie Departamentem Sprzedaży / Logistyki / Obszarów Centralnych / Zakładów Mięsnych. W związku z powyższą zmianą dotychczasowe zadania Stefana Hoppe przejmuje komisarycznie Frank Schumann.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1 500 sklepów i zatrudnia ok. 155 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 245 marketów i zatrudnia ok. 15 500 pracowników.

Źródło: ISBnews