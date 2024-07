Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 1-5 lipca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Projekt ustawy wprowadzającej kredyt 0% zostanie zaprezentowany w finalnej wersji i skierowany do Sejmu najpóźniej po wakacjach, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka. Jego zdaniem, ugrupowania koalicyjne są w stanie osiągnąć wspólne stanowisko w tej spawie.

Wyniki banków: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 17,32 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. i zwiększył się o 2,4% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po kwietniu br. zysk netto sektora wynosił 14,43 mld zł.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w czerwcu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 51,8% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o prawie 25% r/r do 27,45 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 1,7%.

Kredyty mieszkaniowe: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) jest w stanie uruchomić kredyt 0% z początkiem przyszłego roku, wynika z wypowiedzi ministra Krzysztofa Paszyka. W tym tygodniu mają rozpocząć się konsultacje w ramach koalicji rządzącej.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

Ubezpieczenia turystyczne: Łącznie 82% badanych docenia znaczenie posiadania ochrony ubezpieczeniowej, chroniącej przed skutkami finansowymi nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. 44% ankietowanych odpowiedziało, że zawsze kupuje ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem z Polski. Kolejne 38% deklaruje zakup ochrony ubezpieczeniowej od czasu do czasu.

RYNEK KAPITAŁOWY

Wyniki TFI: Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 183,58 mln zł w I kw. 2024 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 124,46 mln zł.

Prognozy rynkowe: Po silnym trendzie wzrostowym na GPW w I półr. br. realizacja zysków byłaby czymś naturalnym, a potencjalne rynkowe spadki należałoby traktować jako korektę, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek. Jednocześnie w średnio- i długoterminowej perspektywie Towarzystwo pozostaje optymistyczne co do relatywnej siły polskiego rynku akcji.

OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 1,9% m/m do 232,14 mld zł na koniec czerwca 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 2,1%.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 11,31 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Obroty na GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 24,4 mld zł w czerwcu 2024 r. (-9,9% r/r), podała giełda.

Prognozy rynkowe: Quercus TFI ocenia, że bardzo dobre zachowanie rynku amerykańskiego w czerwcu daje nadzieje na dojście przez indeks WIG do poziomu 90 tys. pkt w lipcu, poinformował prezes Sebastian Buczek.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Wyniki faktoringu: Przedsiębiorstwa faktoringowe wykupiły w ciągu roku 27,1 mln faktur o wartości 500 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Z usług faktoringowych badanych podmiotów w 2023 r. skorzystało 24,8 tys. klientów.

Zaległości: Nieuregulowane płatności branży przetwórstwa owoców i warzyw wyniosły ok. 256 mln zł na koniec kwietnia br., czyli o prawie 36 mln zł więcej r/r, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. To oznacza, że każdy przedsiębiorca z tej kategorii, który spóźnia się ze swoimi zobowiązaniami finansowymi, jest zadłużony na średnio na 1,08 mln zł.

Wydatki wakacyjne: Średnia kwota, jaką Polacy przeznaczą na wyjazd w tym roku, wynosi 3 713 zł, wynika z badania „Barometr Providenta”. To o 513 zł więcej niż w roku ubiegłym i niemal o 1000 zł więcej niż w 2022 r.

Wydatki wakacyjne: Na swój główny wakacyjny wyjazd 38% Polaków planuje wydać poniżej 2,5 tys. zł za osobę, 26% deklaruje wydatki powyżej 5 tys zł na osobę, wynika z badania „Finanse Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Banku Millennium.

Umiejętności finansowe: Zgodnie z ogłoszonymi w ubiegłym tygodniu wynikami międzynarodowego badania umiejętności finansowych PISA, Polska jest jednym z siedmiu krajów, w których uczniowie (15-latkowie) osiągnęli średni wynik istotnie wyższy od 15-latków z krajów OECD uczestniczących w badaniu w 2022 r. Wynik 506 pkt uplasował nas na 6. miejscu ex aequo z Austrią, podał Polski Instytut Ekonomiczny.

ROZWÓJ BIZNESÓW

JR Holding: Podpisał list intencyjny, w ramach którego rozważa przystąpienie do umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy CampusAI i Maciejem Zientarą i zaangażowanie w niej do 50%, na analogicznych zasadach, oraz objęcie nowo emitowanych akcji CampusAI, podała spółka.

Alior Bank: Pomniejszenie wyniku brutto w II kwartale 2024 r. z tytułu wakacji kredytowych wyniesie 86 mln zł, zamiast pierwotnie podanych 117 mln zł, w związku z wolniejszym niż szacowany napływem wniosków złożonych przez klientów, podał bank.

mPay: Po podpisaniu w kwietniu br. listu intencyjnego z ukraińskim MTB Bankiem dotyczącego objęcia 9,99% udziałów w spółce i współpracy biznesowej w zakresie dołączenia do międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money, nie uzyskał zgody ukraińskiego NBU do czasu obowiązywania listu, podała spółka. Strony podjęły więc decyzję o bezterminowym zawieszeniu rozmów. Natomiast ukraiński Universal Bank kontynuuje prace z mPay nad wdrożeniem projektu na realizację szybkich przekazów do Ukrainy.

mBank: Prezes Cezary Stypułkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie, w tym stanowiska prezesa zarządu, ze skutkiem na dzień 4 lipca 2024 r., podał bank. Na stanowisko prezesa został wcześniej powołany warunkowo Cezary Kocik.

PIB Group: Podpisał warunkową umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółkach Grupy Nord, podała spółka.

Quercus TFI: Złożyło 14 czerwca wiążącą oferta nabycia 100% akcji Noble Securities, a 3 lipca br. rozpoczęło negocjacje dotyczące nabycia spółki, podało Quercus TFI. Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości zostało opóźnione począwszy od dnia 14 czerwca br. na podstawie Rozporządzenia MAR, wskazano.

Bank Millennium: Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank Millennium, utworzonych w II kw. 2024 r. wynosi 518 mln zł, podał bank. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank przewidywana do utworzenia, szacowana jest na 57 mln zł. Zarząd banku spodziewa się dodatniego wyniku netto za II kwartał 2024 r.

BGK: Premier Donald Tusk odwołał z dniem 2 lipca br. Tomasza Robaczyńskiego ze stanowiska członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank.

RedStone: Polski startup RedStone pozyskał ok. 60 mln zł w rundzie finansowania, której przewodził fundusz Arrington Capital, podała spółka. Firma przeznaczy kapitał od inwestorów m.in. na powiększenie zespołu pracującego w Warszawie i zdalnie.

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 471,15 mln zł netto na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 477,47 mln zł netto.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 28 czerwca 2024 r. wyniosła 5 565 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 380,4 mln zł.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,58 mln na 30 czerwca 2024 r., co oznacza wzrost o 22% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 22 tys.

VIG: Dwa towarzystwa ubezpieczeniowe z grupy VIG (Vienna Insurance Group) – Compensa oraz Wiener oficjalnie połączyły się 1 lipca 2024 r., podała grupa. Właścicielem marki Wiener staje się Compensa TU Vienna Insurance Group.

Bank Millennium: Fitch Ratings podwyższył długoterminowe ratingi IDR Banku Millennium dla długu w walutach obcych oraz w walucie krajowej do BB+, a także utrzymał pozytywne perspektywy dla tych ratingów, podał bank. Dodatkowo, Fitch podwyższył Viability Rating dla banku do bb+ oraz rating dla wyemitowanych przez bank obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych do BB+.

Millennium Bank Hipoteczny: Fitch Ratings podwyższył ocenę ratingową dla listów zastawnych serii 1 do poziomu AAA z perspektywą stabilną. Podwyższenie ratingu jest następstwem podwyższenia Long-Term Issuer Default Rating [IDR] Banku Millennium który jest poziomem referencyjnym dla ratingu listów zastawnych banku, do poziomu BB+ z perspektywą pozytywną.

Credit Agricole: Do zarządu banku dołączyła Małgorzata Milczarek-Bukowska. Będzie odpowiadała za cały obszar HR, w tym rekrutację i rozwój, działania empoloyer brandingowe, controling personalny oraz kadry, BHP.

Cordia Polska Finance: W ramach drugiej w historii firmy na polskim rynku kapitałowym deweloper uplasował obligacje o wartości 120,4 mln zł, z terminem zapadalności 3,5 roku i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 6M plus marża. Obligacje cieszyły się powodzeniem zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Grupa Pekao: Pekao Leasing, z Grupy Banku Pekao, podpisał z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) umowę kredytową o wartości 250 mln euro, a środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji i rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce w formie leasingu, na konkurencyjnych warunkach, podał bank Pekao. Kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Pekao.

PZU: Wraz ze swoim strategicznym partnerem – Huge Thing, operatorem programu Smart UP – Startup Booster Poland, do którego nabór właśnie ruszył – zaprosiło do współpracy startupy z całego świata, podała spółka.

Grupa PKO BP: Flota Masterlease – spółki należącej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego – przekroczyła 40 tys. samochodów, podała spółka.

Bank Pekao: Wdrożył nowe gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dostępne w ramach programu InvestEU, podał bank.

Moniti: Aplikacja Moniti pozyskała 1,8 mln zł finansowania w rundzie late seed, w tym 1,2 mln zł, w zamian za 24 udziały, dostarczył fundusz Smartlink Partners z ekosystemu JR Holding (JRH), który był lead inwestorem w tej rundzie.

PKO BP: W PKO Banku Polskim obecnie ponad 80% decyzji kredytowych podejmowanych jest przy wsparciu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, podał bank.

GPW Benchmark: rozpoczęła publikację trzech nowych indeksów giełdowych: WIGind, WIGmed oraz WIG.MS-ECM, podały Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz GPW Benchmark we wspólnym komunikacie. Indeksy WIGind (WIGindustry) i WIGmed (WIGmedicine) razem z publikowanym już indeksem WIGtechTR utworzyły podrodzinę indeksów crossektorowych. Do rodziny indeksów makrosektorowych dołączył indeks WIG.MS-ECM.

PKO BP: Klienci banku używający aplikacji mobilnej IKO mogą płacić za parkowanie na ekranie samochodu z funkcją Android Auto. Użytkownik opłaci postój samochodu w strefie płatnego parkowania. Wystarczy, że połączy swój smartfon (z systemem Android) z systemem Infotainment w samochodzie.

Bank Pekao: Rozszerzył ofertę oszczędnościową dla klientów w wieku 18-26 lat o Lokatę dla Młodych z atrakcyjnym oprocentowaniem 5,5% w skali roku na 3 miesiące. Minimalna kwota niezbędna do otwarcia lokaty wynosi 500 zł, zaś maksymalnie ulokować można 10 tys. zł. Promocja obowiązuje do 30 września 2024 r. To kolejny, po Skarbonkach w aplikacji PeoPay, produkt wspierający młodych ludzi w bezpiecznym gromadzeniu oszczędności na wybrane cele i realizację pasji.

PKO BP: Uruchomił nowy proces otwarcia konta walutowego w aplikacji mobilnej IKO lub serwisie transakcyjnym iPKO dla młodzieży od 13 do 17 lat (dotychczas taki klient konto walutowe mógł otworzyć wyłącznie w oddziale) od 28 czerwca. Konto walutowe jest jednym z elementów pakietu walutowego. Oprócz konta w skład pakietu wchodzi także karta wielowalutowa i kantor internetowy. W czasie otwierania konta można od razu podpiąć je do karty wielowalutowej i aktywować kantor.

Bank Millennium: Od 1 lipca pierwsi klienci mogą wymienić waluty w aplikacji mobilnej Banku Millennium. Usługa kantoru umożliwia natychmiastowy zakup lub sprzedaż walut w ramach posiadanych rachunków. W kantorze można wymienić waluty: euro (EUR), dolary (USD), funty brytyjskie (GBP) i franki szwajcarskie (CHF). Bank udostępnia usługę stopniowo – klienci będą informowani w kanałach banku, kiedy otrzymają do niej dostęp.

Alior Bank: Do 2000 zł mogą zyskać firmy, które skorzystają z nowej promocji Alior Banku „Premia Moneyback”. Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w czasie przystąpienia do niej zamówią kartę debetową Mastercard z Plusem. Promocja wystartowała 1 lipca 2024 r.

Santander Bank Polska: Zwiększył liczbę walut, w jakich można otworzyć Konto24 walutowe. Rozszerzona oferta Santander Bank Polska obejmuje możliwość otwarcia kont w aplikacji mobilnej oraz przez bankowość internetową aż w dwunastu różnych walutach obcych: EUR (euro), USD (dolar amerykański), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), NOK (korona norweska), SEK (korona szwedzka), DKK (korona duńska), CZK (korona czeska), JPY (jen japoński), HUF (forint węgierski), AUD (dolar australijski) i CAD (dolar kanadyjski). Konta można także otwierać w dowolnej placówce banku.

