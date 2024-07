cyber_Folks w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Profitroom z 15 kwietnia br. zbył na rzecz MCI DC Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w której MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.) posiada ok. 85% udziałów, oraz na rzecz Funduszu łącznie 5 044 683 akcji spółki, stanowiących ok. 33,34% kapitału zakładowego, podał cyber_Folks. Łączna cena sprzedaży akcji spółki wyniosła 97,53 mln zł.

Dokonanie transakcji było uzależnione od warunków w postaci przeprowadzenia procedury antymonopolowej oraz uzyskania przez kupującego polisy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej sprzedających związanych w szczególności z nieprawdziwością zapewnień złożonych w przedwstępnej umowie. Wskazane warunki zostały ziszczone, wskazano w komunikacie.

„Sprzedaż Profitroomu pozwala nam jeszcze śmielej spoglądać w kierunku nowych akwizycji, rozwoju produktów własnych oraz kontynuacji wypłaty systematycznie rosnącej dywidendy. W Profitroom zainwestowaliśmy w 2020 roku. Po transakcji sprzedaży odnotowaliśmy około 3-krotny zwrot zainwestowanego wówczas kapitału. Chcemy koncentrować się na produktach, które pozwalają na globalny skok, nasz ekosystem to m.in. flagowe produkty _Now i _Stores. Stajemy się liderem w sektorze e-commerce i coraz więcej ludzi kojarzy naszą markę z rozwojem biznesu online” – skomentował wiceprezes cyber_Folks Robert Stasik, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż akcji przez cyber_Folks związana jest z realizacją przyjętej strategii Grupy, która koncentruje się na produktach dedykowanych do szerokiego grona klientów SME, bez względu na sektor ich działalności, podkreślono.

„cyber_Folks pozyskany kapitał zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój ekosystemu produktów, w tym szczególności _Now i _Stores. Spółka dąży do pozycji lidera w obszarze dostarczania narzędzi do prowadzenia biznesu online. Największe szanse cyber_Folks upatruje w globalnej sprzedaży _Now, czyli napędzanego przez AI kreatora stron internetowych” – czytamy w komunikacie.

„Sprzedaż Profitroom daje nam możliwości do przeznaczenia większych kwot na prace R&D, czyli zwiększenia innowacyjności naszego biznesu. Będziemy chcieli także zwiększyć nakłady na promocję naszych rozwiązań, zarówno w Polsce, jak i za granicą” – podsumował Stasik.

W połowie kwietnia br. cyber_Folks podpisał przedwstępną umowę sprzedaży wszystkie posiadanych akcji (30,34%) w spółce Profitroom, dostawcy aplikacji SaaS dla hoteli. Kwota transakcji wyniesienie ok. 97,5 mln zł, co oznacza około 3-krotny zwrot zainwestowanego kapitału. Zarząd spodziewał się blisko 85 mln zł wpływów netto po uwzględnieniu podatku.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews