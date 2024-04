Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 8-12 kwietnia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Pomoc finansowa na działalność skupową: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Agencja zwiększy udostępniony współpracującym bankom na 2024 r. limit akcji kredytowej i limit dopłat do oprocentowania kredytów na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych lub skupu lub mrożenia owoców miękkich (linia S). Łączne udostępnione limity środków dla kredytów skupowych (linia S) wyniosą: limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł; środki w kwocie 40 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Dofinansowanie WPR: Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął 5 kwietnia 2024 r. dwie uchwały wprowadzające – jeszcze w 2024 r. – nowy ekoschemat oraz płatności dla małych gospodarstw. Nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Uchwała nr 65 Komitetu Monitorującego PS WPR wprowadza nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”. Ekoschemat zostanie wdrożony na lata 2024-2027. Płatności będą przyznawane za wyłączenie gruntów ornych z produkcji – do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi 563 zł/ha, tj. ok. 126,52 EUR/ha. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia bazowe w zakresie planów strategicznych WPR wdrożenie tego ekoschematu pozwoli na zniesienie obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych w ramach normy GAEC 8 już w 2024 r. Uchwała Komitetu nr 66 wprowadza płatności dla małych gospodarstw. Płatność zostanie wdrożona na lata 2024-2027. Warunki przyznania płatności będą zbliżone do obowiązujących w odniesieniu do kampanii 2023 r. (dla gospodarstw do 5 ha UR, stawka 225 EUR/ha). Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dodatkowo rolnicy ubiegający się o tę płatność będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności) oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych). Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności. Możliwość zastosowania płatności dla małych gospodarstw wymaga jeszcze akceptacji ze strony Komisji Europejskiej.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Zaległości: Zadłużenie branży HoReCa wynosi ponad 352 mln zł, zaś 84% tej sumy przypada na gastronomię (restauracje, kawiarnie, puby, firmy cateringowe etc.), a 16%, stanowią długi obiektów noclegowych (hoteli, hosteli, pensjonatów), wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Co 8. restauracja jest wpisana do rejestru KRD.

Handel w niedziele: Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu oznaczałoby nieznacznie, ale jednak wyższe wpływy budżetowe z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), ocenił minister finansów Andrzej Domański. Zadeklarował, że jest zwolennikiem przywrócenia handlu w niedziele i ma nadzieję, że uregulowanie tego tematu ma szanse realizacji w tym roku.

Zaległości: Podmioty oferujące w detalu żywność, napoje i wyroby tytoniowe miały na koniec lutego br. 884 mln zł nieopłaconych zobowiązań, wynika z danych BIG InfoMonitor i bazy BIK. Gros zadłużenia pochodzi z firm prowadzących sklepy mięsne oraz owocowo-warzywne.

Ceny w sklepach detalicznych: Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 2,1% r/r w marcu 2024 r., wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio: 3,9% i 4,8% r/r.

Parki handlowe: Ponad 4/5 badanych (83%) deklaruje, że odwiedza parki handlowe, średnio ok. 2,6 razy w miesiącu, wynika z raportu firmy badawczej Inquiry.

E-commerce: Ponad 4/5 firm (87%) twierdzi, że więcej niż 60% ich wolumenu sprzedaży detalicznej nadal pochodzi ze sprzedaży tradycyjnej, wynika z raportu FM Logistic. Z kolei 99% sprzedawców detalicznych chce oferować do 2025 r. dostawy tego samego dnia wobec 35% obecnie. Na uwzględnionych w raporcie rynkach (polski, francuski i indyjski) 64% konsumentów nadal preferuje dostawę do domu, a 23% woli odbiór na ulicy, z kolei polscy konsumenci zdecydowanie najczęściej wybierają automaty paczkowe.

Omnichannel: Polscy konsumenci najczęściej odwiedzają małe lokalne sklepy, blisko swojego miejsca zamieszkania – 66% badanych chodzi tam raz lub kilka razy w tygodniu, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Cushman & Wakefield. Zakupy online przynajmniej raz w tygodniu robi 36% Polaków, zaś połowa – raz lub kilka razy w miesiącu.

Płatności bezgotówkowe: W 2023 r. za pomocą płatności mobilnych zrealizowano łącznie 23% wszystkich transakcji na terminalach wobec 14% w 2022 r. Korzystanie z mobilnych aplikacji bankowych zadeklarowało 60% dorosłych Polaków – to dwukrotnie więcej niż w 2018 r., wynika z badania „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce: badanie konsumenckie” Fundacji Polska Bezgotówkowa. Dominującą pozycję w kategorii płatności mobilnych odgrywa technologia NFC – przy jej wykorzystaniu zrealizowano 71% wszystkich płatności mobilnych na terminalach. W 2023 r. po cyfrowe formy płatności klienci sięgali najczęściej w: sklepach z obuwiem i odzieżą (70%); sklepach wielkopowierzchniowych, czyli supermarketach i hipermarketach (69%); księgarniach, kioskach, sklepach papierniczych (65%); drogeriach, aptekach oraz na stacjach paliw (64%). Z kolei gotówką najczęściej płacono za usługi realizowane w domu (60%), u fryzjera oraz za naprawy (56%), w warsztatach i salonach samochodowych (52%). Ponad 65% wszystkich transakcji detalicznych w sklepach i punktach usługowych w Polsce realizowanych jest bezgotówkowo, co oznacza, że w 2023 r. udział gotówki w liczbie transakcji detalicznych spadł o 3 pkt proc. do 35%.

Rynek gastronomiczny: Prezes Mex Polska Paweł Kowalewski ocenił, że rynek gastronomiczny w Polsce odzyskał wartość sprzed pandemii i w 2023 r. osiągnął 31,3 mld zł, co oddaje nastroje konsumenckie. Jego zdaniem Polaków stać na to, żeby korzystać z usług gastronomicznych, czyli będzie wzrost konsumpcji, a sprzyja temu dynamika płacowa. „Wzrosty wynagrodzeń powodują, że konsumenci mogą sobie pozwolić na wyjścia do restauracji, a jest też jakaś tolerancja konsumenta na podwyżki cen. Jest możliwy kilkuprocentowy wzrost rynku gastro w 2024 r. ze względu na inflację i myślę, że będziemy mieli do czynienia z rozwojem tego rynku i wzrostem liczby lokali na rynku, ale trzeba przyznać, że z drugiej strony są też zagrożenia – perspektywa wzrostu cen, brak odpowiedniej kadry na rynku i presja na wynagrodzenia, czyli wzrost kosztów. Jednak nie widać zagrożeń w popycie, a to jest najistotniejszy element rynku. W dłuższej perspektywie branża gastronomiczna ma szanse na dalszy dynamiczny rozwój” – dodał.

ROZWÓJ BIZNESU

Maspex: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Grupa Maspex podpisały umowę finansowania w wysokości 42 mln euro na modernizację zakładów produkcyjnych Grupy, podał bank. Inwestycje będą obejmować m.in. panele fotowoltaiczne, zwiększenie efektywności energetycznej produkcji oraz oczyszczalnię ścieków.

Grupa Żywiec: MFPL, Grupa Żywiec oraz Beleggingsmaatschappij Limba z Holandii złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Hispaniolan, która jako JV będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów spożywczych i paszowych, podał Urząd.

Bioproten: Eneris przejął 100% udziałów w spółce Bioproten i zwiększył swój potencjał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, podała spółka. Bioproten specjalizuje się w odbiorze i przetwarzaniu przeterminowanej, nienadającej się do spożycia żywności.

Fresh Inset: Pozyskał 10 mln zł w ramach drugiej transzy finansowania rundy B. Łączna wartość rundy wyniosła 22 mln zł, podała spółka. Spółka opracowała i opatentowała unikalną technologię przedłużania świeżości zerwanych owoców, warzyw i kwiatów.

Mex Polska: Liczy, że przychody w tym roku będą nadal rosły m.in. dzięki poprawie nastrojów konsumentów i wzrostowi rynku gastronomicznego oraz zapowiada zwiększenie liczby lokali gastronomicznych do ponad 55 na koniec br., wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. Mex Polska jest w stanie otwierać ponad 10 lokali rocznie w kolejnych latach i nie wyklucza dodania nowego konceptu do istniejących pięciu.

InPost: Grupa PPF nabyła kolejne udziały InPostu, zwiększając swoje zaangażowanie w spółkę do ok. 28,75%, podała PPF.

Żabka: Grupa Żabka i Energa Obrót – spółka zależna Energi z Grupy Orlen – podjęły decyzję o kontynuacji trwającej od 2019 r. współpracy i zgodnie z nowym kontraktem, sklepy sieci Żabka będą zasilane energią elektryczną od Energi Obrotu do 2026 r., podała Energa.

Maxima Grupe: Sieć Stokrotka zanotowała 7,897 mld zł przychodów w 2023 r., czyli o ponad 20% więcej r/r. W ujęciu euro wzrost sięgnął 24,7% r/r, podała Maxima Grupe.

Miraculum: Wypracowało 12,76 mln zł przychodów w I kw. 2024 r., co oznacza spadek o 12,2% r/r, podała spółka. Kanał nowoczesny wygenerował w I kw. br. 6,39 mln zł przychodów (-5,6% r/r), zaś ze sklepu internetowego – 0,12 mln zł w I kw. (+9,3% r/r). Sprzedaż na eksport w I kw. wyniosła 2,76 mln zł (-21,3% r/r).

Empik: Marketplace Empiku – czyli EmpikPlace – zanotował w I kwartale 2024 r. niemal 80-proc. dynamikę wzrostu w ujęciu r/r, podała spółka. Obecnie swoje sklepy na Empik.com prowadzi 7 tys. aktywnych sprzedawców, a do końca 2024 roku Empik planuje zwiększyć tę bazę o 2/3.

Neinver: Wartość sprzedaży w outletach Factory w Polsce, zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gliwicach, wzrosła o 12% r/r w 2023 r., podał operator obiektów Neinver. O blisko 4% przybyło również klientów.

Lidl Polska: Polscy dostawcy Lidl Polska wyeksportowali w 2023 r. towary o łącznej wartości 6,5 mld zł, poinformował prezes Lidl Polska Włodzimierz Wlaźlak. Spółka podawała wcześniej, że w 2022 r. eksport polskich produktów w jej sieci wzrósł do blisko 5,4 mld zł.

Kaufland: Po debiucie w Czechach i na Słowacji w ubiegłym roku kolejne platformy e-commerce Kaufland Marketplace zostaną uruchomione późnym latem w Polsce i Austrii, podała sieć. Dzięki temu za pośrednictwem Kaufland Global Marketplace sprzedawcy zyskają jednoczesny dostęp do pięciu rynków oraz do ponad 81 mln klientów online.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

PRCH: Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) powołała Marcina Klammera na stanowisko dyrektora zarządzającego, podała Rada. Będzie on współodpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii oraz dalszy rozwój PRCH.

InPost: Z usługi płatniczej InPost Pay korzysta 1 mln użytkowników, podał InPost.

Biedronka: W kwietniu największa sieć handlowa w kraju zwiększa częstotliwość wprowadzania nowych ofert. Z najlepszymi okazjami cenowymi kupujący będą mogli się teraz zapoznawać nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe foldery promocyjne klienci znajdą w każdym sklepie, na stronie www lub w aplikacji w poniedziałki, środy i piątki.

Browar Pinta: Do końca lipca br. rzemieślniczy browar planuje uruchomić nową linię do puszkowania piw i zainstalować 11 dodatkowych zbiorników, co pozwoli zwiększyć produkcję browaru o około milion półlitrowych piw rocznie. W ciągu najbliższych 4 miesięcy w browarze stanie nowa linia do puszkowania piw i 11 nowych zbiorników fermentacyjno-leżakowych i pośredniczących, których łączna liczba w browarze zwiększy się do 27. Dzięki inwestycjom, które mają kosztować ok. 4 mln zł i pochodzić z kapitałów własnych oraz leasingu, Pinta podwyższy moce produkcyjne z 30 tys. do ok. 35 tys. hektolitrów rocznie. W ub.r. z browaru z Wieprza wyjechało niemal 700 tys. puszek wypełnionych kraftowym piwem, czyli o 175 tys. więcej niż w 2022 r. Puszki mają też znaczenie w rozwoju eksportu piw z Pinty, który w zeszłym roku stanowił ok. 5% sprzedaży.

Tchibo, Glovo: Tchibo rozpoczęło współpracę z Glovo – aplikacją umożliwiającą zamówienie i dostawę określonych produktów wprost do domu. Usługa jest dostępna dla mieszkańców Warszawy i okolic, obejmuje m. in. ofertę kawiarni oraz kawę i akcesoria do jej przygotowania.

Sfinks Polska: Gastronomiczna sieć SPHINX otworzyła restaurację w Gliwicach działająca w kompleksie biurowo-handlowym przy ul. Piwnej 10. Najnowszy SPHINX jest prowadzony przez franczyzobiorcę. Grupa Sfinks Polska zarządza 106 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji SPHINX.

DPD Polska: W ramach sieci DPD Pickup obecnie działa już ponad 27 0000 punktów, w tym 7 000 stanowią automaty paczkowe. Tym samym firma tworzy – jak podaje – największą sieć nadań i odbiorów przesyłek poza domem (out-of-home, OOH) w Polsce.

Źródło: ISBnews