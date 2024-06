Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 24-28 czerwca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkcja wyrobów alkoholowych: Produkcja piwa otrzymanego ze słodu wzrosła o 17,6% r/r do 3,74 mln hl w maju br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W okresie styczeń-maj br. odnotowano wzrost produkcji piwa o 2,7% r/r do 14,58 mln hl. Produkcja wódki czystej (w przeliczeniu na 100%) spadła o 29,9% r/r do 52,96 tys. hl w maju, a w okresie styczeń-maj br. odnotowano spadek produkcji wódki o 9,6% r/r do 287,87 tys. hl. Produkcja win owocowych spadła o 0,2% r/r do 52,72 tys. hl w maju br. W okresie styczeń-maj br. odnotowano wzrost produkcji win o 1,3% r/r do 219,15 tys. hl.

Eksport drobiu: Podpisane polsko-chińskie porozumienia w dziedzinie technologii oraz w dziedzinie rolnictwa, dotyczące eksportu polskiej żywności do Chin, w istotnym stopniu otwierają rynek chiński dla polskiego rolnictwa, poinformował prezydent Andrzej Duda. Do końca roku mają zostać uregulowane kwestie regionalizacji dotycząca sektora drobiarskiego.

Eksport drobiu: Polsko-chińskie memorandum w sprawie planu pracy w zakresie wyznaczania stref i regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków zakłada, że jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nie wyłączy z eksportu całego polskiego rynku drobiarskiego i stanowi otwarcie drogi do masowej sprzedaży polskiego drobiu w Chinach, poinformował ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch.

Eksport drobiu: Po podpisaniu polsko-chińskich porozumień regulujących zasady dostępu do chińskiego rynku dla polskich produktów rolnych rozpoczął się proces rejestracji zakładów drobiowych zainteresowanych eksportem do ChRL oraz realizacja procedur koniecznych do rozpoczęcia eksportu dzikich produktów wodnych oraz fasoli na rynek chiński, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Eksport jabłek: „Polskie jabłka również zyskają na nowych umowach eksportowych z Chinami. Po podpisaniu protokołu, eksport jabłek z regionów takich jak Grójecki i Lubelszczyzna będzie możliwy. To wielki sukces Ministerstwa, który zrównoważy ujemny bilans handlowy między Polską a Chinami. W 2019 r. eksport drobiu do Chin wyniósł 50 mln dolarów, a teraz polskie zakłady są gotowe do jego wznowienia” – poinformował wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak na platformie X.

Dermokosmetyki: Rynek dermokosmetyków w Polsce zwiększył wartość o 13,7% r/r i przekroczył 3 mld zł w 2023 r., szacuje firma badawcza PMR. Prognozy PMR wskazują, że w latach 2024-2029 dynamika realna rynku będzie wyższa w całym horyzoncie prognozy niż ta obserwowana w 2023 r.

Ubój: Produkcja produktów uboju bydła i cieląt spadła o 6,4% r/r do 77,1 tys. ton w okresie styczeń-maj br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja produktów uboju trzody chlewnej zwiększyła się o 3,5% r/r do 511 tys. ton.

Mięso: Produkcja mięsa wołowego i cielęcego spadła o 6,7% r/r do 241 tys. ton w okresie styczeń-maj br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja mięsa wieprzowego zwiększyła się o 5,8% r/r do 673 tys. ton, a drobiowego – wzrosła o 5,4% r/r do 1 405 tys. ton.

Nabiał: Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej spadła o 14,4% r/r do 85,7 tys. ton w okresie styczeń-maj br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja masła zmniejszyła się o 3,8% r/r do 114 tys. ton; serów świeżych – wzrosła o 2,9% r/r do 224 tys. ton, zaś serów podpuszczkowych dojrzewających – o 7,2% do 169 tys. ton.

Pieczywo: Produkcja pieczywa świeżego wzrosła o 1,2% r/r do 443 tys. ton w okresie styczeń-maj br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja pieczywa pszennego zwiększyła się o 2,7% r/r do 208 tys. ton, zaś pieczywa z mąki mieszanej pszennej i żytniej nie zmieniła się r/r i wyniosła 199 tys. ton.

Produkcja cukru i słodyczy: Produkcja cukru wzrosła o 34,3% r/r do 304 tys. ton w okresie styczeń-maj br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 0,3% r/r i wyniosła 207 tys. ton.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

HoReCa: Większe inwestycje planuje 12,5% firm z branży HoReCa, z kolei 17,5% przedsiębiorców prognozuje wzrost sprzedaży, wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL).

Niedziele handlowe: Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy, zakładający wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu trafi do dalszych prac w sejmowych komisjach: Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rozwoju.

Nastroje konsumentów: Nastroje Polaków dotyczące indywidualnej sytuacji finansowej poprawiły się i osoby deklarujące posiadanie pieniędzy na koniec miesiąca stanowią 50% ankietowanych (o 3 pkt proc. więcej m/m), wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Do 29% (-2 pkt proc. m/m) spadł odsetek obawiających się o swoją zdolność do regulowania bieżących płatności, a 42% wskazuje na pogorszenie indywidualnej sytuacji finansowej (spadek o 2 pkt proc. m/m).

Nastroje konsumentów: Dwie trzecie konsumentów w Polsce (66%) obawia się inflacji, a dokonując wyboru zakupowego, konsument w pierwszej kolejności kieruje się aspektem finansowym, następnie zdrowotnym (44%), a na końcu kwestiami klimatycznymi (25%), wynika z raportu Strategy& w Polsce działającej w ramach PwC. Polacy spodziewają się wzrostu wydatków konsumenckich w każdej kategorii handlu detalicznego.

Sklepy małoformatowe: Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w maju br. o 3,7% niższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o ok. 3%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i CMR Panel.

Centra handlowe: Ruch w galeriach i centrach handlowych wzrósł o 9,5% r/r w okresie styczeń-maj 2024 r., wynika z raportu firmy Proxi.cloud. Z analizy zachowań konsumentów wynika, że liczba klientów ogólnie zwiększyła się w tym okresie o 17% r/r.

Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5% r/r w maju 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,1%.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,6% w maju br. z 8,5% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 6,8% w ujęciu miesięcznym.

E-commerce: Obroty e-handlu wyniosły 6,85 mld zł, przy wartości obrotów w handlu detalicznym ogółem rzędu 105,13 mld zł w maju br., szacuje Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Sprzedaż alkoholu na stacjach paliw: Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszard Petru jest przeciwny zakazowi nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Przedstawienie regulacji wprowadzającej taki zakaz zapowiada Ministerstwo Zdrowia.

Dyskonty: Na fali dwucyfrowej inflacji rynek marek własnych w Polsce przez wiele miesięcy notował skokowe wzrosty. Stabilizacja gospodarcza sprawiła jednak, że w 2024 r. ta kategoria rośnie wolniej i powoli oddaje zagarniętą przestrzeń produktom premium. Równolegle pozycję numer „1” w kanałach sprzedaży wzmacniają dyskonty z ponad 43-proc. udziałem w rynku FMCG, wynika z raportu Shopper Trends opracowanego przez firmę NIQ.

ROZWÓJ BIZNESU

Salad Story: Ma w planach podwojenie liczby restauracji do 2028 roku, co daje średnio 1 nową restaurację na miesiąc, podała spółka. Docelowo w samej Polsce widzi potencjał na osiągnięcie poziomu 150 punktów.

Feerum: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu całego zysku spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 2,81 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Gobarto: Nabyło 100% udziałów w spółce Albo z siedzibą w Radomiu za cenę 15,3 mln zł, finalizując działania akwizycyjne na polu dystrybucji, podało Gobarto.

Dino Polska: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku za 2023 rok, w kwocie 1,17 mld zł, na kapitał zapasowy, podała spółka.

Rohlig SUUS Logistics: Uruchomił wirtualną platformę zakupową, która umożliwia publikację zapytań ofertowych, składanie propozycji przez partnerów biznesowych oraz prowadzenie negocjacji, również z pomocą aukcji elektronicznych. Pozwala ona także monitorować, raportować i analizować niemal wszystkie dane dotyczące procesów zakupowych.

InPost: Paczkomat InPost jako formę dostawy wybiera 94% polskich internautów robiących zakupy online, a 85% – jako formę wysyłki, podał InPost, powołując się na badania Kantar. InPost jest też najlepiej rozpoznawalną marką dostarczającą przesyłki – otrzymał 98% wskazań.

Pointpack: Podpisał z Żabka Polska porozumienie dotyczące kierunków dalszej współpracy, podała spółka. Strony porozumienia potwierdziły, że będą prowadzić dalsze rozmowy w zakresie ustalenia modelu współpracy trójstronnej z dwoma nowymi firmami kurierskimi, prowadzące do zawarcia umów o współpracy, dotyczących organizowania wysyłania i odbioru przesyłek dostarczanych przez firmy kurierskie w placówkach handlowych Żabka z udziałem spółki na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia zawarcia takiej umowy, pod warunkiem wynegocjowania satysfakcjonujących strony warunków tej współpracy.

Żabka: Swoje lokalne biznesy pod szyldem Żabki prowadzi 9000 franczyzobiorców, podała spółka. Przedsiębiorca nr 9000 otworzył swój sklep w Kosinie (woj. podkarpackie), liczącej mniej niż 4000 mieszkańców.

Eurocash: Rada nadzorcza Eurocash powołała na kolejną kadencję następujących dotychczasowych członków zarządu: Katarzynę Kopaczewską, Jacka Owczarka oraz Przemysława Ciasia, podała spółka.

Eurocash: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu 100,2 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 121,78 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,72 zł na akcję, podała spółka.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Allegro: Wprowadziło program Allegro Delivery, w którym łączy ofertę dostaw od wielu partnerów logistycznych, podała spółka. Pierwszymi partnerami są One by Allegro oraz Orlen Paczka.

MAX Premium Burgers: Szwedzka sieć restauracji w środę, 3 lipca, otworzy 25. restaurację w Polsce, a drugą w Krakowie, tworząc przy tym 50 nowych miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców. Nowy lokal będzie mieścił się przy ul. Zakopiańskiej 70 B.

Danone: Grupa wprowadziła do oferty jogurt pitny Danacol i suplement diety Danacol Plus, które dzięki zawartości steroli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi. 67% Polaków powyżej 20 r.ż. zmaga się z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi, a – jak wskazują eksperci – jest to jeden z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, podano w komunikacie.

Pepco Group: Klienci Pepco w każdym kraju to w zdecydowanej większości kobiety, które stanowią 87% robiących zakupy. Zazwyczaj (68%) to też osoby aktywne zawodowo, z co najmniej średnim lub wyższym wykształceniem (77%). Połowa klientów sieci jest w wieku od 25 do 45 lat. Często są to rodzicie, a 41% posiada dzieci w wieku 14 lat lub młodsze, wynika z badania Pepco Shopper Study.

Auchan: W trzech hipermarketach w Poznaniu sieć udostępniła właścicielom psów w formie testu specjalne wózki do transportu czworonogów, dostosowane do ich wagi (maksymalnie do 10 kg lub do 25 kg), dzięki czemu psy będą mogły towarzyszyć właścicielom podczas zakupów. Wózki dostosowane do przewożenia psów wdrożone zostały w trzech hipermarketach Auchan: Komorniki, Swadzim i Bukowska w Poznaniu. Dostępne są w dwóch opcjach dla zwierząt ważących do 10 i do 25 kg.

Shoper: Ogłosił partnerstwo i współpracę z firmą XBS, w ramach której sprzedawcy korzystający z platformy, otrzymają możliwość skorzystania z usług fulfillmentowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w segmencie logistyki w Shoper.

