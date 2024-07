Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 1-5 lipca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Grunty KOWR: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przedstawi w ciągu dwóch tygodni założenia ustawy dotyczącej przekazywania gruntów należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Skarbu Państwa pod budowę nowych mieszkań, poinformował szef resortu Krzysztof Paszyk.

Zaległości w przetwórstwie owoców i warzyw: Nieuregulowane płatności branży przetwórstwa owoców i warzyw wyniosły ok. 256 mln zł na koniec kwietnia br., czyli o prawie 36 mln zł więcej r/r, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. To oznacza, że każdy przedsiębiorca z tej kategorii, który spóźnia się ze swoimi zobowiązaniami finansowymi, jest zadłużony na średnio na 1,08 mln zł.

Programy wsparcia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wydłużyło do 24 miesięcy z 18 termin realizacji inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), podał resort. Chodzi o wsparcie MŚP w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Programy wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła drugi nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, podała Agencja. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 tys. zł, maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 tys. zł.

Programy wsparcia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wystąpiło do Komisji Europejskiej z prośbą o przekazanie części środków z rezerwy celowej na wsparcie polskich rolników w związku ze stratami, jakie ponieśli po tegorocznych przymrozkach i gradobiciu w kwietniu tego roku. Odpowiedź Komisji spodziewana jest w lipcu.

Bioetanol: Ośmiu wytwórców biokomponentów wyprodukowało łącznie ponad 100 tys. ton bioetanolu w I kwartale 2024 r., co oznacza wzrost produkcji tego biokomponentu o ponad 26% r/r, wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach benzynowych dostępna jest benzyna silnikowa 95 oktanowa o nowym standardzie, zawierająca do 10% biokomponentów (bioetanolu), tzw. paliwo E10.

Akcyza na alkohol: Minister finansów powinien podwyższyć akcyzę na alkohol i papierosy, uważa szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna. Rozmawiała już tej sprawie w ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

Akcyza na alkohol: Wina należy uznać za wyroby „spoza zakresu dyskusji” o – sugerowanej – zbyt niskiej akcyzie na napoje alkoholowe i używki, ocenia prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa (ZP PRW) Magdalena Zielińska.

Programy wsparcia: Termin udzielania kredytów płynnościowych został wydłużony do końca br.a a producenci rolni mogą do 31 grudnia 2024 r. ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o preferencyjny kredyt na utrzymanie płynności finansowej z związku z ograniczeniami na rynku zbóż spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Import zbóż i nasion oleistych z Rosji i Białorusi: 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Unii Europejskiej podwyższające cła na rosyjskie i białoruskie zboża, nasiona oleiste i produkty pochodne, a także inne produkty. Przyjęte rozwiązanie ma mieć efekt podobny do embarga i sprawić, że import wybranych produktów na rynek UE stanie się nieopłacalny.

Import cukru z Ukrainy: 18 czerwca 2024 r. Komisja Europejska uruchomiła w imporcie owsa z Ukrainy automatyczny mechanizm ochronny (ATM). 2 lipca 2024 r. ten sam mechanizm został uruchomiony w imporcie jaj oraz cukru z Ukrainy. Przyjęty przez KE środek ochronny obejmuje dwa elementy: przywrócone zostają w imporcie z Ukrainy do końca 2024 r. stawki celne; od 1 stycznia do 5 czerwca 2025 r. otwarte będą bezcłowe kontyngenty taryfowe.

Programy wsparcia: Resort rolnictwa poinformował o wydłużeniu okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP przez rolników ubiegających się o płatność dobrostanową – do 30 września 2024 r. dla bieżącej (pierwszej w odniesieniu do nowego wsparcia uczestników systemów QAFP i QMP) kampanii naboru wniosków; do 31 lipca roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie tego rodzaju płatności – dla lat następnych. Wydłużenie okresu ułatwi rolnikom korzystanie z nowego rodzaju wsparcia za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego) lub QMP (dotyczy bydła mięsnego). Wymogi te dotyczą ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie zwierząt.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w Polsce spadła o 0,8% r/r w maju 2024 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 0,4%.

Nastroje konsumenckie: Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w czerwcu br. wyniósł 3,5 pkt, co oznacza spadek o 0,1 pkt m/m. Od początku bieżącego roku wynik Barometru utrzymuje się na plusie, po raz pierwszy od wybuchu pandemii w marcu 2020 roku.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych w kwietniu br. były o 2,7% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w w tym okresie o 0,7% niższa niż rok wcześniej.

AI: Przychody sieci handlowych mogą wzrosnąć o 10% dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję (Gen AI), wynika z analiz Bain & Company. Największy potencjał na zwiększenie sprzedaży ma wykorzystanie sztucznej inteligencji przy usprawnieniu procesu wyszukiwania produktów, stworzeniu spersonalizowanego asystenta zakupów czy też skuteczniejszych rekomendacjach zakupowych.

Nastroje konsumenckie: Średnia siła nabywcza w handlu detalicznym w Europie wynosi 6 517 euro na mieszkańca, podczas gdy przeciętny Polak wydaje w sklepach 4 051 euro w skali roku, co odpowiada 62,2% średniej, wynika z badania GfK – an NIQ Company. W rankingu detalicznej siły nabywczej Polacy znaleźli się na 22 miejscu przed Serbią, Bułgarią i Rumunią, ale za Słowakami, Czechami i Węgrami.

Handel detaliczny: 43,6% konsumentów robi duże lub rodzinne zakupy według wcześniej przygotowanej listy konkretnych artykułów. Wśród nich 32,7% korzysta w tym celu z kartki papieru, a 67,3% – ze smartfonu, podczas gdy rok temu deklaracje dotyczyły odpowiednio 58,2%, 37,5% i 62,5% ankietowanych, wynika z badania UCE Research i Grupy Offerista. Aktualnie w ogóle nie robi w ten sposób zakupów 52,7% klientów sklepów, zaś poprzednio twierdziło tak 40,7% badanych. Teraz 3,7% respondentów nie pamięta, czy korzysta z ww. wsparcia. Wcześniej był to wynik 1,1%. Autorzy raportu zaznaczają, że na powyższe kwestie spory wpływ ma spadająca inflacja. Jednak w związku z ponownym wzrostem cen w sklepach, przewidują, że odsetek użytkowników list zakupowych niebawem może znowu lekko się podnieść, ale na pewno nie do takich wartości jak rok temu. Uważają też, że przybędzie osób, które będą tego typu listy robić w smartfonie.

ROZWÓJ BIZNESU

Sfinks Polska: Sprzedaż gastronomiczna grupy w II kwartale 2024 r. wzrosła o 14% r/r do 52,02 mln zł, podała spółka. W całym półroczu grupa odnotowała przychody gastronomiczne w wysokości 99,5 mln zł, co oznacza wzrost o 10,8% r/r.

dr Gerard: Uruchomi cztery nowe linie produkcyjne w zakładach w Radzyniu i Międzyrzecu Podlaskim – poczynając od III kw. 2024 r. – dzięki czemu zwiększy produkcję wafli, rurek i draży i w związku z tym chce zatrudnić 260 osób, podała spółka. Produkcja docelowo zwiększy się o kilka tysięcy ton ciastek rocznie, podano.

POLOmarket: Dotychczasowy prezes Marcin Sowa złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, ale przez kolejne 12 miesięcy będzie nadal zaangażowany w struktury Grupy, podała spółka.

Stokrotka: W wyniku umowy podpisanej przez sieć sklepów Stokrotka i Inbalance grid w 114 miejscach w Polsce powstanie 276 nowych stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych, podała sieć.

Blue City: Centrum Handlowe Blue City w Warszawie zainwestuje ponad 20 mln zł, m.in. w instalację fotowoltaiczną, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz nowe udogodnienia dla klientów i najemców centrum handlowego, podało centrum. Spółka zależna Blue Parking sprzedała w tym celu działkę, na której powstaną w przyszłości mieszkania na wynajem.

Refield: Chce utrzymywać portfel ok. 6 parków handlowych realizowanych jednocześnie i już pracuje nad sprzedażą projektów planowanych do oddania w latach 2024-2026, poinformował w rozmowie z ISBnews prezes Fabian Eryk Barbarowicz. Ocenił, że dla deweloperów parków handlowych jest perspektywa jeszcze min. 5-7 lat bardzo aktywnej działalności.

Refield: Sprzedał pozostałe dwa z pakietu trzech parków handlowych o łącznej powierzchni 22 tys. m2 GLA na rzecz funduszu inwestycyjnego Falcon Investment Management za łącznie ponad 150 mln zł, podała spółka. Pasaż Kępiński oraz Pasaż Grodziski to nowe obiekty handlowe w portfolio funduszu Falcon, które zostały oddane do użytkowania przez Refield pod koniec 2023 roku, a Pasaż Golubsko-Dobrzyński (obecnie pod nazwą OTO Park Golub-Dobrzyń), jako pierwszy z pakietu został sprzedany funduszowi Falcon jeszcze w 2022 roku.

Grupa Azoty: Zakończyła prace nad umowami w obszarze Agro na sezon 2024/2025, podała spółka. Łącznie Grupa zawarła 66 umów z autoryzowaną siecią dystrybucji na rynek krajowy. W przypadku rynku zagranicznego istotna część sprzedaży opiera się o umowy krótkoterminowe, z kolei część współpracy realizowana jest w ramach umów ramowych.

mamyito (dawniej Anabru): Wspierana przez polski kapitał platforma e-grocery w ciągu ostatniego roku zainwestowała 12 mln zł w rewolucję technologiczną. Dedykowana platforma mamyito.pl zadebiutowała w nowej odsłonie, za którą stoi w pełni zautomatyzowany system obsługi zamówień.

Telewizja Polsat: Piotr Żak został wybrany na prezesa zarządu Telewizji Polsat, a rada nadzorcza podjęła też decyzję o powołaniu zarządu stacji na nową kadencję – w skład zarządu, oprócz Piotra Żaka, w randze członków zarządu weszli: Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka i Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, podała spółka.

Biedronka: Wprowadzenie w 2024 r. w produktach mięsnych absorberów w 100% celulozowych przełożyło się na redukcję plastiku o 55 ton w skali roku. Spółka podkreśliła, że rozwiązanie jest innowacją na skalę europejską i ma na celu zapewnienie dłuższej trwałości i świeżości mięsa.

Mondelez: Kontynuuje w Polsce inwestycje w odnawialne źródła energii i budowę nowych instalacji paneli fotowoltaicznych w fabrykach w Bielanach Wrocławskich i Jankowicach oraz pompy ciepła w zakładzie produkcyjnym w Skarbimierzu, aby osiągnąć kompleksową redukcję emisji CO2e o 35% do 2030 r. w stosunku do 2018 r. Projekt budowy lokalnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce zakłada realizację przyzakładowych instalacji o łącznej mocy około 3 megawatów. Pierwsza z trzech inwestycji – instalacja w Skarbimierzu (woj. opolskie) – już działa i produkuje energię. Kolejną inwestycją Mondelez International w odnawialne źródła energii, jest warta 4,7 mln zł farma fotowoltaiczna, która powstała na należącym do firmy terenie, o powierzchni 1 ha, tuż obok fabryki czekolady w Bielanach Wrocławskich. Trzecia tego typu instalacja w Polsce ma powstać przy fabryce w Jankowicach k. Poznania, a jej uruchomienie jest zaplanowane na początek 2025 r. Systemy energetyczne paneli fotowoltaicznych w dolnośląskiej fabryce czekolady, mają łączną moc około 999 KWp. Kolejny, ważny dla Mondelz International, projekt zostanie zrealizowany w drugiej połowie 2024 roku i przyczyni się do redukcji zużycia gazu poprzez dywersyfikację źródeł ciepła. Obejmuje on instalację nowoczesnej pompy ciepła w zakładzie w Skarbimierzu, która będzie pozyskiwać energię z ciepła odpadowego z agregatów wody lodowej. Z dorocznego raportu „Snacking Made Right” wynika, że Mondelz International zredukował emisję COe o 34% w 2023 r. w porównaniu z 2018 r. Obecnie niemal połowa energii wykorzystywanej w zakładach firmy na świecie pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w porównaniu z 40% w 2022 r.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Kompania Piwowarska: Zainstalowała w kolejnym swoim browarze – Lech Browary Wielkopolski nowoczesny system odzyskiwania energii oparty na pompach ciepła. W skali roku zużycie gazu ziemnego zmniejszy się o 14%, redukując roczną emisję o blisko 2 tys. ton CO2. Lider branży piwnej w Polsce w ub.r. zainstalował pompy w Tyskich Browarach Książęcych. W br. takie pompy zainstalowano w drugim z trzech jego browarów – Lech Browary Wielkopolski. Całkowity koszt inwestycji w obu lokalizacjach to 25 mln zł. Jednym z kluczowych celów środowiskowych producenta piwa jest osiągnięcie neutralności węglowej w swoich browarach do 2030 roku.

Biedronka: Podejmuje misję upowszechniania nawyków codziennego czytania. Pomimo ogólnego spadku sprzedaży prasy w Polsce, w sieci Biedronka ta kategoria odnotowuje dwucyfrowe wzrosty – w samym czerwcu 2024 Biedronka sprzedała o ponad 20% więcej gazet i czasopism niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Max Premium Burgers: W Krakowie otworzyła się druga restauracja szwedzkiej sieci, a 25. w Polsce. Sieć jest znana z szerokiej oferty burgerów, a na rynku wyróżnia ją bogata oferta roślinnych wariantów.

Sfinks Polska: Powiększył sieć Sphinx o nową restaurację w Rzeszowie. Lokal ma powierzchnię ponad 300 m2, może ugościć blisko 140 klientów. W tym roku, w ramach już przygotowywanych lokali, oprócz Rzeszowa, nowe restauracje pojawią się jeszcze w Poznaniu i podpoznańskich Komornikach, w Jarocinie, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i w okolicach Warszawy.

Ranking marek FMCG: Z raportu CPS GfK Brand Footprint Europe wynika, że najczęściej wybieraną marką w Polsce jest Mlekovita, która osiągnęła CRP na poziomie 250,1 mln, wyprzedzając Piątnicę OSM (242,2 mln) i Mlekpol (203,4 mln). Lista 10 najczęściej wybieranych marek FMCG w Polsce według CPS GfK (CRP w mln) to: 1. Mlekovita (250,1 CRP); 2. Piątnica OSM (242,2 CRP); 3. Mlekpol (203,4 CRP); 4. Winiary (164,6 CRP); 5. Zott (155,5 CRP); 6. Tymbark (144,2 CRP); 7. Kinder (124,2 CRP); 8. Coca-Cola (116,7 CRP); 9. Wedel (95,4 CRP); 10. Dr. Oetker (92,4 CRP). Wskaźnik Consumer Reach Points (CRP) jest obliczany poprzez pomnożenie trzech liczb: populacji gospodarstw domowych, penetracji (procent gospodarstw domowych kupujących daną markę) i wyboru konsumentów (jak często kupowana jest marka). CRP przedstawia siłę marki na podstawie tego, jak często wybierają ją nabywcy.

Danone: Do portfolio spółki dołączyła marka YoPRO. To wysokobiałkowe jogurty mleczne, dostępne w różnych smakach i gramaturach, wzbogacone o magnez i witaminę B9. Rozwój portfela dla Danone oznacza wejście do nowej kategorii.

Trei Real Estate Poland: Zapowiedział rozpoczęcie prac budowlanych związanych z nowymi parkami handlowymi spod szyldu Vendo Park. Powstaną one w Kostrzynie nad Odrą oraz Mogilnie. W otwartym w grudniu 2023 roku Vendo Parku w Koninie działalność zainaugurowała natomiast zapowiadana siłownia Xtreme Fitness.

Żabka: Tego lata w Polskę, podobnie jak rok temu, ruszy 6 mobilnych sklepów. Swoją ofertę zaprezentują podczas koncertów Męskiego Grania oraz na festiwalach, np. Polish Hip-Hop Festival w Płocku. Po raz pierwszy mobilna Żabka zawita także na Campus Polska Przyszłości w Olsztynie.

Circle K: Kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, do którego należy sieć stacji paliw i sklepów Circle K, rozszerzył o kolejny rynek trwającą od 2018 roku współpracę z Too Good To Go, największym na świecie marketplace’em do zarządzania nadwyżkami żywności. Dzięki temu partnerstwu uratowano globalnie przeszło 1,3 mln Paczek Niespodzianek, co odpowiada uniknięciu emisji 3 510 000 kg dwutlenku węgla i niepotrzebnego zużycia ponad 1 miliarda litrów wody. Od teraz również klienci z Polski będą mogli przyczynić się do ograniczenia marnowania żywności za 1/3 ceny wyjściowej.

Źródło: ISBnews