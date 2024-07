Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

„Mimo słabnących nacisków płacowych nieznacznie zwiększył się udział respondentów planujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. (do 36,4% z 35,7% w poprzednim badaniu) […]. Wzrost tego udziału dotyczył wszystkich analizowanych klas wielkości firm, a w przekroju branżowym najsilniej wzrósł on w gospodarce wodnej (o 17,2 pkt proc.), górnictwie (o 16,4 pkt proc.) i energetyce (o 7,9 pkt proc.). Największy spadek udziału firm prognozujących wzrost wynagrodzeń odnotowano w budownictwie (o 3,4 pkt proc.)” – czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Spadła przy tym przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac. Obniżyła się ona do 6% z 6,6% w II kw., przy medianie na poziomie 5%. W grupie firm prognozujących podniesienie wynagrodzeń 36% podmiotów planuje wzrost wynagrodzeń o mniej niż 5%, 59% firm – o 5-10%, a jedynie 5% – o ponad 10%, podano także.

Natomiast odsetek respondentów przewidujących zwiększenie wynagrodzeń w ciągu najbliższych 12 miesięcy obniżył się w porównaniu do poprzedniego kwartału (do 65,5% z 67% w II kw.), kształtując się na poziomie długookresowej mediany. Jednocześnie obniżyła się średnia wysokość planowanej podwyżki (do 6,6% z 7,5%) oraz jej mediana (do 5% z 6%). W grupie firm prognozujących podniesienie płac w perspektywie roku 22% podmiotów planuje wzrost wynagrodzeń o mniej niż 5%, 72% firm – o 5-10%, a jedynie 6% – o ponad 10%, czytamy w SM NBP.

Źródło: ISBnews