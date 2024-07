Środki w wysokości 265 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) trafią na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnych w siedmiu miejscowościach w Polsce, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Budżet na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji w tym programie wynosi równowartość 1 mld euro.

Umowy na dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych z programu FEnIKS podpisały: Rzeszów, Kęty, Zielonki, Izabelin, Gostynin, Dopiewo i Żukowo.

„W ramach pierwszego konkurencyjnego naboru wniosków z działania FEnIKS 1.3 Gospodarka wodnościekowa rozdysponujemy ponad 1,3 mld złotych, czyli o 500 mln zł więcej niż wynosił pierwotny budżet naboru. Samorządy i spółki komunalne zgłosiły do dofinansowania bardzo wiele inwestycji, które są niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy ściekowej. […] Na te inwestycje czeka też wiele osób bez dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowa nowoczesnej infrastruktury przyniesie wymierne efekty – zmniejszy ilość zanieczyszczeń trafiających do środowiska naturalnego, przyczyniając się do poprawy jakości wód” – powiedział zastępca prezesa NFOŚiGW Robert Gajda, cytowany w komunikacie.

W Rzeszowie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzyma dofinansowanie na modernizację i zwiększenie wydajności komunalnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej (o 3,4 km) i wodociągowej (o 5,1 km). Podłączenie do nowo wybudowanych sieci uzyska ponad 2 tys. osób. Całkowity koszt inwestycji wyniesie niemal 226 mln zł, z czego udostępnione przez NFOŚiGW dofinansowanie z programu FEnIKS wyniesie prawie 130 mln zł. Realizacja projektu ma się zakończyć do 30 września 2028 r.

Na rozbudowę i modernizację dwóch komunalnych oczyszczalni ścieków działających w małopolskich Kętach i Łękach NFOŚiGW przekaże ze środków FEnIKS prawie 34 mln zł. Finalizacja inwestycji, która łącznie kosztować będzie niemal 60 mln zł, ma nastąpić do końca 2028 r.

Podkrakowska gmina Zielonki otrzyma ponad 7,4 mln zł ze środków FEnIKS na realizację V etapu rozwijania gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji Kraków. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oaz nowej tłoczni ścieków, wraz z przebudową 3,5 km rurociągów tłoczących. Inwestycja zapewni wyposażenie aglomeracji krakowskiej w zbiorczy system kanalizacyjny, poprawi odbiór ścieków i zwiększy dostawy wody do mieszkańców. Całkowity koszt projektu to niemal 13 mln zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie na Mazowszu otrzyma prawie 50 mln zł na przebudowę i rozbudowę w tym roku miejscowej oczyszczalni ścieków. Wartość całego przedsięwzięcia to ok. 88 mln zł.

Także w tym roku mazowiecka gmina Izabelin rozbuduje kosztem 1,2 mln zł kanalizację sanitarną w Mościskach. Unijne dofinansowanie pokryje ponad połowę kosztów inwestycji, której efektem będzie przyłączenie do kanalizacji ponad 60 osób.

Z kolei wielkopolska gmina Dopiewo zmodernizuje oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dąbrówka i wybuduje infrastrukturę wodną na terenie aglomeracji Skórzewo. Samorząd otrzyma prawie 28 mln zł na realizację przedsięwzięcia, którego koszt całkowity sięgnie 50 mln zł. Efektem inwestycji będzie zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków oraz przebudowa stacji uzdatniania wody, w tym budowa zbiornika retencyjnego. Projekt ma zakończyć się do 30 września 2025 r.

Pomorskie Żukowo wybuduje 17,5 km sieci kanalizacyjnej oraz przebuduje stacje uzdatniania wody. Inwestycja o wartości ok. 28 mln zł pozwoli na przyłączenie do kanalizacji prawie 2 tys. osób. Unijne dofinansowanie pokryje 57 proc. kosztów całkowitych przedsięwzięcia, którego realizacja zakończy się w 2027 r., wymieniono w materiale.

W ramach działania FENX.01.03 dofinansowanie mogą otrzymać podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podano także.

Źródło: ISBnews