XTB planuje rozpoczęcie działalności w Indonezji nawet w I kwartale 2025 r. Z kolei licencję na działalność w Brazylii może pozyskać w II połowie przyszłego roku, poinformował prezes Omar Arnaout.

„W Indonezji planujemy rozpoczęcie biznesu już w następnym roku. Mam nadzieję, że w I kwartale to się już wydarzy. Licencja w Brazylii powinna się pojawić dopiero w II połowie następnego roku” – powiedział Arnaout w trakcie wideokonferencji.

Wyjaśnił, że w Indonezji XTB rozpocznie biznes oparty na akcjach, ETF i planach inwestycyjnych; nie będzie jeszcze oferował instrumentów CFD, ponieważ to wymaga dodatkowego zezwolenia.

„Dodatkowe zezwolenie dopiero będziemy mieli w II połowie [2025] roku. Reasumując, jeżeli chodzi o nasze oczekiwania w stosunku do Brazylii, to nasze oczekiwanie jest takie, że chcielibyśmy po prostu rozpocząć działalność. A jeżeli chodzi o Indonezję, to naszym głównym celem jest pozyskanie jak największej liczby klientów z tego względu, że monetyzacja będzie trudna w momencie, w którym jeszcze nie będziemy mieli […] instrumentów CFD” – wskazał prezes.

Dodał, że XTB chce być na obu tych rynkach, gdyż stawia na kraje, które się rozwijają, ale które również są uregulowane.

„Indonezja się rozwija w olbrzymim tempie, więc widzimy dla siebie możliwość, tym bardziej, że znamy potencjalnych konkurentów na tym rynku. Jeżeli chodzi o Brazylię to jest podobna sytuacja. Jest to olbrzymi kraj, jest mała konkurencja pod względem instrumentów z CFD, dlatego chcielibyśmy na tym rynku również się pojawić” – stwierdził prezes.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews