Sieć klubów fitness Xtreme Fitness Gyms otworzyła 13 nowych lokalizacji, zawarła 29 umów najmu oraz podpisała 52 nowe umowy franczyzowe w I półroczu br., podała spółka. Plany ekspansji na II półrocze zakładają 29 kolejnych otwarć.

„Xtreme Fitness Gyms jest siecią, która może pochwalić się nieustającym wzrostem, co mijające półrocze jedynie potwierdza. Podpisanie 52 nowe umowy franczyzowe w ciągu zaledwie 6 miesięcy pokazuje, że możemy śmiało nazywać się liderem rynku franczyzy fitness w Polsce. Niezmiernie cieszymy się, że dostrzega to coraz więcej franczyzobiorców, którzy stale decydują się na dołączenie do naszej sieci. Ich zaufanie napędza nas w planach dalszego rozwoju. W zakresie podpisywania umów najmu to było również bardzo udane półrocze, ponieważ zabezpieczyliśmy aż 29 lokalizacji, w których w bliżej lub dalszej przyszłości będą działały nasze kluby. Cieszę się, że poza prywatnymi inwestorami zrealizowaliśmy i będziemy realizowali w kolejnych kwartałach projekty również z liderami rynku jak LCP, Redkom, Saller, Genesis Property czy Terg” – powiedział commercial director Filip Puchalski, cytowany w komunikacie.

Od początku 2024 roku franczyzobiorcy otworzyli kluby między innymi w Sandomierzu, Białymstoku, Łomży, Oleśnicy, Koninie, Poznaniu czy Bytowie, wymieniono.

„W całym 2023 roku otworzyliśmy 7 klubów, a w pierwszej połowie bieżącego roku 13. Nasze plany na kolejne 6 miesięcy zakładają 29 kolejnych otwarć, co daje nam średnio jeden nowy klub co blisko 150 godzin. Zrealizowanie powyższych planów będzie oznaczało, że w jeden rok nasza sieć powiększyła się aż o 72%. Ciężko mi znaleźć inny, bardziej spektakularny przykład skalowania biznesu. Ambitne plany zmieniają się na naszych oczach w realne działanie, co jest zasługą całego naszego zespołu, dokładającego wszelkich starań w rozwój Xtreme Fitness Gyms” – dodał Puchalski.

Sieć Xtreme Fitness Gyms wskazuje franczyzobiorcom optymalną lokalizację klubu oraz zapewnia w pełni wyposażony lokal. Plan biznesowy zakłada osiągnięcie rentowności klubu już w pierwszych miesiącach po jego otwarciu, przypomniano.

Xtreme Fitness Gyms zrzesza pod swoim szyldem ponad 70 obiektów. Sieć współpracuje z ponad 100 franczyzobiorcami. Jej celem jest otwarcie 227 rentownych klubów do końca 2027 r.

Źródło: ISBnews