Grupa ASBIS, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w ramach strategii wzmacniania marek własnych, podwoiła liczbę linii produktowych marki gamingowej Lorgar oraz weszła w szybko rozwijający się segment gier wyścigowych, którego wartość ma wzrosnąć do 2028 r. o szacunkowe 15,84 mld USD. Aby przyspieszyć swoją ekspansję w tym segmencie, ASBIS nawiązał współpracę z firmą Simagic, znanym producentem kompletnych ekosystemów symulacyjnych.

Nowa oferta gamingowa marki Lorgar będzie dostępna na rynkach EMEA do końca 2024 r.

Szeroka linia produktów Lorgar obejmuje różne kategorie niezbędne do kompletnych konfiguracji gier, wyścigów i transmisji strumieniowej. Obecnie Lorgar to ponad 30 nowych produktów w 9 różnych kategoriach gamingowych, w tym: monitory, kokpity, meble, kamery, mikrofony, klawiatury, komputery, zestawy słuchawkowe, myszy. Wszystko w ramach utworzonej platformy produktowej „Ready to Play”.

„Marki własne zawsze były dla nas istotne. Lorgar jest jedną z najmłodszych marek w naszym portfelu i wpisuje się w rosnący segment produktów gamingowych. Lorgar właśnie przeszedł kompletny rebranding oraz został wzmocniony nie tylko nowymi produktami, ale też weszliśmy w całkowicie nowy segment symulatorów wyścigowych i gier symulacyjnych. Jest to wciąż szybko rosnący segment, w którym chcemy być obecni, oferując naszym klientom w regionie EMEA wysokiej jakości kompletne rozwiązania. Naszą ekspansję w tym segmencie wesprzemy współpracą z firmą Simagic” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

Źródło: Spółka