Red Square Games pozyska od swoich głównych akcjonariuszy ponad 1 mln zł z emisji akcji serii H, który przeznaczy na dalszy rozwój działalności, w tym także na realizację strategicznego projektu digitalizacji gry planszowej z portfolio Asmodee, podała spółka.

Spółka podpisała w listopadzie umowę na digitalizację jednej z gier partnera, a środki z emisji wesprą tę realizację oraz inne kluczowe działania. Jednocześnie główni akcjonariusze Red Square Games podpisali nowe umowy lock-up, zobowiązując się do czasowego niezbywania 394 314 akcji, co stanowi 29,69% udziału w spółce, podano.

„Konsekwentnie dywersyfikujemy działalność Red Square Games, a do tego potrzebny jest dodatkowy kapitał. Pozyskane środki w wysokości 1 mln zł pomogą nam na dynamiczny rozwój działalności w nowych obszarach rynku” – powiedział prezes Krzysztof Wolicki, cytowany w komunikacie.

Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 60 tys. akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Cena emisyjna za jedną akcję wyniesie 16,8 zł. Wszystkie akcje serii H zostaną zaoferowane do objęcia większościowemu akcjonariuszowi spółki, czyli Gravier Investment ASI. Wyemitowane akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1 008 000 zł. Połowa tej kwoty zostanie wpłacona do spółki jeszcze przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Kolejna transza – w terminie do 28 lutego 2025 r. Akcjonariusze nie wykluczają kolejnego dokapitalizowania do końca 2027 r., podano w materiale.

Jednocześnie główni akcjonariusze Red Square Games ogłosili lock-up posiadanych łącznie 394 314 akcjach spółki. Prezes zarządu Krzysztof Wolicki oraz członkowie rady nadzorczej Karol Błażewski i Dawid Pałka zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji do 30 maja 2025 r., przewodniczący rady nadzorczej Michał Gołkowski – do 30 czerwca 2026 roku, natomiast Marcin Zahorowicz – do 14 listopada 2026 r.

„Zawarte umowy lock-up pokazują, że kluczowi akcjonariusze spółki wierzą w jej potencjał i nie planują szybkiej sprzedaży swoich udziałów. Wspólnie dążymy do umocnienia pozycji spółki na rynku gier wideo i rozwijaniu współpracy z globalnymi partnerami. Jesteśmy przekonani, że najlepsze dopiero przed nami” – skomentował Wolicki.

6 listopada br. miała miejsce konsolowa premiera autorskiej gry spółki – „SlavicPunk: Oldtimer”. Tytuł zadebiutował na konsolach: PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S, przypomniano także w informacji.

„Mamy sygnały od Gaming Factory, konsolowego wydawcy 'SlavicPunk: Oldtimer’, że sprzedaż gry po miesiącu obecności tytułu na nowych platformach, idzie zgodnie z planem i na tym etapie jest na bardzo zadowalającym poziomie. Wierzymy w ten projekt i długoterminowo planujemy go rozwijać” – powiedział prezes.

W ramach umowy wydawniczej, Red Square Games przysługuje wynagrodzenie z tytułu portowania gry na platformy. Natomiast Gaming Factory jest odpowiedzialne za dystrybucję, promocję oraz marketing portowanej gry.

Red Square Games jest polską spółką założoną w 2020 roku. Głównym filarem działalności jest tworzenie gier typu indie osadzonych w ciekawych uniwersach przy założeniu tworzenia coraz ambitniejszych tytułów. Tworzy także gry planszowe oraz fabularne. Głównym akcjonariuszem spółki jest Gravier Investment ASI. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2023 r.

Źródło: ISBnews