Świąteczne jedzenie wyrzuca między 23 a 30 grudnia 83% badanych, co o przekłada się na 61,7 tys. ton, czyli 1,6 kg na osobę, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Too Good To Go przez Opinia24. Najczęstszym powodem marnowania jest niewykorzystanie resztek, a najbardziej niechlubny dzień to Wigilia, gdy marnujemy rekordowe 9,2 tys. ton jedzenia (głównie ryby).

Według badania, najczęściej wyrzucaną kategorią produktów w święta są owoce i warzywa (62%), zupy i mięso (48%), produkty zbożowe (46%), potrawy wieloskładnikowe, nabiał i ryby (44%). Z kolei na czele listy produktów, których wyrzuca się najwięcej są: mięso – 10,9 tys. ton, czyli niemal 300 g na osobę. Następnie napoje (9,69 tys. ton – 260 g na osobę), zupy (7,7 tys. ton – 210 g na osobę), ryby (7,6 tys. ton – 200 g na osobę) i tradycyjne wieloskładnikowe potrawy (5,42 tys. ton – 140 g na osobę). Najrzadziej pozbywamy się słodyczy i deserów (0,95 tys. ton).

„Nasze badania są dowodem, że marnujemy znacznie więcej jedzenia, niż nam się wydaje, a deklaracje często różnią się od rzeczywistości. Do 26 grudnia wyrzucamy resztki jedzenia po przygotowaniu potraw świątecznych, z kolei od 27 grudnia główną przyczyną marnowania jest zepsucie się żywności. W Too Good To Go wierzymy, że nawet małe działania mają olbrzymi wpływ na zmniejszenie skali marnowanego jedzenia, dlatego zachęcamy do odpowiedniego planowania i kreatywnego wykorzystywania resztek, nie tylko w czasie świąt” – powiedziała country directorka Too Good To Go Anna Podkowińska-Tretyn, cytowana w komunikacie.

Najczęstszymi powodami jest niezagospodarowanie resztek, które powstały przy przygotowaniu dań (33%) oraz zepsucie się produktów (29%). Brak świeżości produktów jest przyczyną wskazaną przez 18% respondentów, przygotowanie za dużo jedzenia dla 12%, z kolei brak ochoty do dalszego spożywania stanowi 7% wskazań, podano.

Według badania, kalendarz również ma wpływ na to, co marnujemy: 24 grudnia przodują ryby, 25 i 26 grudnia do kosza lądują przede wszystkim zupy, natomiast 27 grudnia – resztki napojów. Badanie Too Good To Go wskazuje, że 30 grudnia niemal dwóch na trzech Polaków (65%) nadal ma w lodówce pozostałości świątecznych potraw.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-30 grudnia 2023 roku na reprezentatywnej grupie 585 Polaków w wieku 18-65 lat. Respondenci każdego dnia prowadzili dziennik, w którym odnotowywali wagę wyrzucanej żywności w podziale na 10 kategorii wraz z określeniem powodów wyrzucenia.

Źródło: ISBnews