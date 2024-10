Tytuł Kong: Survivor Instinct zadebiutował 22 października 2024 roku na platformach Steam, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Nowy tytuł od krakowskiego studia 7Levels to gra akcji z elementami platformowymi i action-adventure osadzona w uniwersum Monsterverse, która powstała we współpracy z Legendary Entertainment.

Kong: Survivor Instinct to przygodowa gra akcji ukazana z perspektywy 2.5D, która łączy ze sobą realistyczne wyzwania zręcznościowe, wymagającą walkę i eksplorację w stylu metroidvanii, spajając je z ekscytującym światem inspirowanym uniwersum Monsterverse.

„Kong: Survivor Instinct to projekt, w którym chcieliśmy połączyć wymagającą, zręcznościową mechanikę z fabułą, która zaangażuje emocjonalnie graczy. Dzięki współpracy z Legendary Entertainment, oprócz znanych postaci z uniwersum, mogliśmy wprowadzić zupełnie nowych przeciwników, takich jak Abaddon, którego wizerunek publikujemy jako pierwsi” – komentuje Paweł Biela, prezes zarządu 7Levels S.A.

Gracze wcielając się w rolę ojca poszukującego zaginionej córki, będą musieli poradzić sobie z miastem pogrążonym w chaosie pełnym zdewastowanych budynków, toksycznych wycieków i pożarów, jednocześnie mierząc się zarówno z dobrze znanymi, jak i zupełnie nowymi Tytanami.

„Monsterverse to globalnie rozpoznawalna marka, ciesząca się ogromnym uznaniem wśród szerokiej społeczności fanów. Nasza gra to połączenie wszystkich znanych elementów tego uniwersum z atrakcyjną rozgrywką, co stwarza solidne fundamenty pod silną pozycję tytułu i samej marki także na rynku gier wideo” – komentuje Paweł Biela, prezes zarządu 7Levels S.A.

Gra ukaże się na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki. 7Levels zawarł także term sheet z 4Divinity Pte Ltd na wydanie gry Kong: Survivor Instinct na rynkach azjatyckich.

Legendary Monsterverse, zbudowany na przestrzeni dziesięciu lat, to rozległy wszechświat opowieści, który przenosi nas w nową, katastrofalną rzeczywistość, gdzie mityczne potwory okazują się prawdziwe. Od premiery Godzilli w 2014 roku, przez Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019), aż po Godzilla kontra Kong (2021) i bijący rekordy Godzilla x Kong: The New Empire, Monsterverse zdobył ponad dwa miliardy dolarów w globalnym box office. Ostatnio wszechświat ten rozrósł się o hitową serię Monarch: Legacy of Monsters na Apple TV+. Monsterverse obejmuje także świat gier wideo, powieści graficznych, zabawek i wydarzeń na żywo, oferując epicką rozrywkę na największą możliwą skalę.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Krakowskie studio od 2014 roku opracowuje, testuje i dystrybuuje tytuły na różne platformy (praca na zlecenie dla innych producentów gier), obecnie szczególnie koncentrując się na w pełni autorskich produkcjach skierowanych do fanów platform Nintendo.

